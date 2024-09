München (ots) -Unser Zuhause ist ein besonderer Ort. Dort können wir nicht nur zur Ruhe kommen, sondern unser Leben auch genau so gestalten, wie wir es wollen: gesund, nachhaltig und stressfrei. Bosch weiß, wie wichtig dieses Gefühl von zu Hause ist und entwickelt Produkte, die innovativ, langlebig und ressourcenschonend sind, aber vor allem auch dazu beitragen, dieses besondere Zuhause-Gefühl zu stärken. Auf der IFA präsentiert Bosch seine neuen Produkte daher dieses Jahr unter dem Motto "There is no place LikeABosch. Welcome Home." "Das eigene Zuhause ist für jeden Menschen einer der wichtigsten Orte. Wir bei Bosch möchten dazu beitragen, dass sich die Menschen in ihrem Zuhause rundum wohlfühlen. Deswegen entwickeln wir Hausgeräte, die in jedem Raum des Zuhauses unterstützen und Arbeit abnehmen. Mit smarter und innovativer Technik machen wir es den Menschen ganz einfach gesünder und umweltbewusster zu leben", so Andreas Diepold, Geschäftsführer der Robert Bosch Hausgeräte GmbH.Zu den Highlights, die Bosch in diesem Jahr präsentiert, gehören neue Backöfen mit Air Fry und Dampfunterstützung, der praktische Standmixer VitaPower Serie 6 und die BetterFood App. Bei der Wäschepflege helfen neue Waschmaschinen und der neue Mikroplastikfilter dabei, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Und wenn es sauberer als sauber werden soll, hilft der Akku-Staubsauger Unlimited 10 mit der patentierten MicroCleanTM Technology.Die Backöfen der Serie 4 und Serie 6 helfen bei der gesunden ErnährungEin wichtiger Faktor beim Wohlfühlen ist die eigene Gesundheit. Sich gesund zu ernähren, tut nicht nur Körper und Seele etwas Gutes, sondern gelingt mit Hilfe der richtigen Hausgeräte ganz unkompliziert. Die neuen Backöfen der Serie 4 und Serie 6 von Bosch überzeugen mit Air Fry und Dampfunterstützung. Die Heizart Air Fry macht die gesündere Zubereitung frittierter Gerichte ganz einfach. Und mit der Dampfunterstützung gelingen Brote, Braten und weitere Gerichte problemlos. Bonus für die Umwelt: Alle Backöfen der Serie 4 und Serie 6 von Bosch verfügen über die Energieeffizienzklasse A+.Volle Power für den gesunden Lebensstil: der VitaPower Serie 6Ein weiteres neues Küchengerät ist der Standmixer VitaPower Serie 6 von Bosch. Mit 1.800 Watt und bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute bringt er Höchstleistung in die Küche - das ist maximale Leistung Made in Europe. Der VitaPower Serie 6 sorgt für beste Ergebnisse beim Pürieren, Zerkleinern und Mixen sowie für samtige Konsistenzen auch bei harten Zutaten. Und für unterwegs? Der Mixer erkennt die ToGo-Flasche und passt die Automatikprogramme an.Individuell und personalisiert: besser essen mit Bosch BetterFoodWer auf der Suche nach leckerer und gesunder Koch-Inspiration ist, nutzt die neue Bosch BetterFood App. Die kostenfreie Rezepte-App unterstützt bei der bewussten und nachhaltigen Ernährung im Alltag. Wird in der App der bevorzugte Ernährungsstil hinterlegt, werden alle Rezepte automatisch auf diese Vorlieben und Bedürfnisse angepasst. Die App bietet zudem Nährstoff-Bewertungen auf den ersten Blick, detaillierte Nährwertinfos pro Rezept sowie die optimalen Einstellungen für vernetzte Hausgeräte.Maximale Effizienz, minimale Umweltbelastung dank der neuen Waschmaschinen und des MikroplastikfiltersIn den frisch gewaschenen Lieblingspulli zu schlüpfen kann ein echter Wohlfühlmoment sein. Auch bei der Wäschepflege unterstützt Bosch, damit diese stressfrei und nachhaltig bleibt. Die neuen Waschmaschinen der Serie 6 und Serie 8 helfen, bei jedem Waschgang Energie, Wasser, Strom und Waschmittel zu sparen und verringern Mikroplastik im Abwasser. Mit dabei: der Bosch Energiesparweltmeister. Die Waschmaschine WGB244AW0 der Serie 8 ist ganze 50 Prozent sparsamer als Energieeffizienzklasse A. Ebenfalls neu ist die Waschmaschine Serie 6 BiThermic. Sie nutzt vorgeheiztes Wasser, um während des Waschvorgangs Energiekosten einzusparen. Und wer bei der Wäschepflege außerdem Mikroplastik auf ein Minimum reduzieren möchte, nutzt den neuen Mikroplastikfilter von Bosch. Dieser kann an jede Waschmaschine und jeden Waschtrockner angeschlossen werden und hilft dabei, Mikroplastik im Abwasser zu verringern. Das Gerät überzeugt mit bis zu 97 Prozent Filtrationseffizienz und den flexibelsten Installationsmöglichkeiten auf dem Markt. Der selbstreinigende Filter kann zuverlässig für eine Vielzahl an Waschzyklen genutzt werden, bevor eine manuelle Reinigung nötig ist.Aus sauber wird wirklich sauber - mit dem Unlimited 10Mit Bosch wird aber nicht nur die Wäsche sauber. Bei der Bodenpflege setzt der neue Akku-Staubsauger Unlimited 10 neue Maßstäbe. Er saugt mit patentierter MicroCleanä Technology. Diese entfernt selbst Partikel, die das menschliche Auge nicht sehen kann. Die patentierte MicroCleanä Düse entfernt jede Art von Staub und Schmutz auf allen Böden. Ob es wirklich sauber ist, weiß der MicroCleanä Sensor und der MicroCleanä Ring bestätigt, wenn die Oberfläche perfekt gereinigt ist. Ebenfalls praktisch: Dank Staubkomprimierung muss die Staubbox bis zu 50 Prozent seltener geleert werden1.Neben diesen Neuheiten präsentiert Bosch auf der IFA viele weitere Highlights, die dazu beitragen, dass das Zuhause ein Wohlfühlort bleibt. Ganz nach dem Motto: "There is no place LikeABosch. 