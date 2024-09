Die Edelmetalle zeigen sich in dieser Woche durchgehend schwach. Die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium sind auf einheitlichem Sinkflug, wobei besonders Silber und Palladium signifikante Rückgänge verzeichnen. Am Mittwochmorgen lagen die Werte für Gold bei 2495 US-Dollar (ein Rückgang von 0,29 %), für Silber bei 28,04 US-Dollar (ein Rückgang von 2,8 %), für Platin bei -2,1 % und für Palladium bei -2,5 %. In der aktuellen Analyse wird untersucht, welche Faktoren hinter diesen Entwicklungen stehen und welche längerfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...