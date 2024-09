© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Moritz Frankenberg



Das VW-Management ist am Mittwoch auf den Betriebsrat getroffen. Die Unternehmensleitung stellt Einzelheiten zu den geplanten Kürzungen vor.Der VW-Betriebsrat verstärkt seine Opposition gegen die jüngsten Sparmaßnahmen des Konzerns. Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo machte in ihrer Rede vor über 10.000 Mitarbeitern im VW-Werk klar, dass die Ursache der Krise nicht bei den Angestellten, sondern bei der Unternehmensleitung liege. Sie setzte deutliche Grenzen hinsichtlich des verschärften Sparprogramms von VW: Schließungen von Werken seien unzulässig, die bestehende Job-Garantie müsse nicht nur erhalten, sondern auch ausgebaut werden, und Kürzungen der Tariflöhne kämen nicht in Frage. …