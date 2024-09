Berlin (ots) -Die Medien- und Meinungsvielfalt in Deutschland zu sichern und zu stärken: Dafür setzen sich die privaten Medienanbieter seit vielen Jahren ein. Der VAUNET begrüßt daher ausdrücklich, dass nun auch weitere Unternehmen und Institutionen aus dem Umfeld der Werbebranche mit der neu gegründeten "Initiative 18 - FREE, SAFE & SUSTAINABLE MEDIA" diese Ziele in den Vordergrund stellen wollen.Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland: "Deutschland verfügt über eine der vielfältigsten Medienlandschaften der Welt, Trusted Content ist unsere DNA. Die privaten Audio- und audiovisuellen Medien leisten mit ihren hochwertigen Informations- und Unterhaltungsangeboten einen unverzichtbaren Beitrag zu einem offenen, pluralistischen Dialog in der Gesellschaft und damit zur Demokratie. Damit diese Leistung und die Refinanzierung der Medien nicht durch die Dominanz weniger globaler Big-Tech-Konzerne und die damit verbundene Ausbreitung von Desinformation, Hate Speech und diskursiven "Echokammern" ins Hintertreffen gerät, müssen sie durch einen zielführenden politischen Rahmen und klaren Vollzug bei Fehlverhalten entschlossen gestärkt werden."VAUNET teilt daher auch das Anliegen der "Initiative 18", Wettbewerbsvielfalt, Innovation und Auffindbarkeit von Medienangeboten stärker zu fördern, um die Monopolisierung von Daten und Werbetechnologien durch die globalen Big Tech-Unternehmen zu verhindern. Genauso wichtig ist zudem der Schutz von Journalist:innen in ihrer täglichen Arbeit sowie die Anerkennung urheberrechtlich geschützter Leistung.Die privaten Medien bieten ein verantwortungsvolles und hochwertiges Angebot für ihre Zielgruppen und die werbungtreibenden Unternehmen. Der VAUNET begrüßt, dass die "Initiative 18" das langjährige Engagement der Medienbranche in diesem Bereich aufnimmt und ebenfalls darauf hinwirken will, den großen "Public Value" heimischer Medien noch stärker in Politik und Gesellschaft sowie bei den werbungtreibenden Unternehmen zu verankern.Der deutsche Medienmarkt gehört zu den am umfassendsten regulierten Branchen überhaupt, in der international höchste Standards, beispielsweise im Jugendschutz, gelten. Mediengesetze und ein staatsfernes Aufsichtssystem gewährleisten die Einhaltung dieser Standards. Entsprechend unterstützt der VAUNET auch die von der Initiative geforderte Intensivierung der politischen Anstrengungen in Deutschland sowie international, freie, sichere und nachhaltige Medien und ihre Finanzierung zu stärken.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/5857576