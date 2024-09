Wien (www.fondscheck.de) - Die Pariser Dachgesellschaft Natixis Investment Managers verkauft eine Tochter, so die Experten von "FONDS professionell".Die auf Private Debt spezialisierte MV Credit gehe an einen US-Manager. Das sei nicht der erste Verkauf einer Boutique durch die Franzosen.Die französische Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers verkaufe ihre Tochtergesellschaft MV Credit an die Clearlake Capital Group mit Sitz im kalifornischen Santa Monica. Natixis IM agiere als Dachgesellschaft für Investmentboutiquen. Die auf Private Debt spezialisierte MV Credit mit Sitz in London verwalte ein Vermögen in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar. Bislang habe das Haus zu den insgesamt 17 angeschlossenen Investmentmanagern von Natixis IM gezählt. Die Übernahme solle im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. ...

