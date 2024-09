GÖTEBORG (dpa-AFX) - Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage will der schwedische Autobauer Volvo Cars mittelfristig nun doch nicht ausschließlich Elektroautos verkaufen. Bis 2030 dürften mindestens 90 Prozent der weltweiten Verkäufe elektrische Fahrzeuge sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mit. Die verbleibenden bis zu 10 Prozent sollen je nach Bedarf sogenannte Mild-Hybridautos sein. Volvo Cars argumentierte, dass neue Marktbedingungen und angepasste Kundenbedürfnisse eine Überarbeitung der Ziele nötig gemacht hätten.

Bislang hatte sich der Vorstand vorgenommen, bis 2030 ausschließlich Elektroautos zu verkaufen. Die Schweden erwarten ferner, dass der Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 bei 50 bis 60 Prozent liegt. /lew/mne/ngu