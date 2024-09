Die Produktverbesserungen fördern die Konnektivität, das Energiemanagement, die Widerstandsfähigkeit gegen Schäden und Wasser sowie die Einfachheit der Installation

Dryad Networks, ein Pionier auf dem Gebiet der Technologie zur Erkennung von Waldbränden, ist stolz, die allgemeine Verfügbarkeit seiner Silvanet Border- und Mesh-Gateways der dritten Generation anzukündigen, die neue Funktionen für die optimale Ultra-Früherkennung von Waldbränden und das Waldmanagement enthalten.

Zu den wesentlichen Verbesserungen gehören die branchenweit erste Direktverbindung zu Satelliten, eine erweiterte LoRa-Funkreichweite, eine einfache Installation dank einer neuen Halterung und ein robustes, wetterfestes Design mit Wasserschutzklasse IP67.

Dryad Networks ist das erste Unternehmen in der Branche für Waldbrandfrüherkennung und Waldmanagement, das in seinen Gateways eine eingebaute Direktverbindung zu Satelliten anbietet, was eine zuverlässige Kommunikation selbst in den entlegensten Waldgebieten ermöglicht. Dieses System reduziert die Abhängigkeit von terrestrischen Netzwerken und bietet Echtzeitüberwachung sowie bidirektionale Kommunikation, einschließlich Fernkonfiguration und Firmware-Updates. Durch die Einbindung der Direktverbindung zu Satelliten in Mesh-Gateways zusätzlich zu den Border-Gateways fügt Dryad eine zusätzliche Redundanzebene hinzu, was zu einer beispiellosen Netzwerkausfallsicherheit führt und einen Rückgriff auf Satellitenverbindungen im Falle eines Ausfalls der terrestrischen Verbindung ermöglicht.

Weitere Verbesserungen umfassen eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine erweiterte Netzabdeckung, wodurch sich die Gateways der dritten Generation ideal für groß angelegte Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen eignen und einen wartungsfreien Betrieb von 10 bis 15 Jahren ermöglichen.

Das Silvanet Border Gateway wird am Rand eines Zielwaldgebiets platziert, während das Silvanet Mesh Gateway die Netzabdeckung mithilfe einer einzigartigen Multi-Hop-Mesh-Netzwerkarchitektur in die Tiefe des Waldes erweitert. Die Gateways bilden das Kernstück der Lösung Silvanet Suite von Dryad Networks für die Früherkennung von Waldbränden und das Waldmanagement. Sie bieten ein robustes Kommunikationsnetzwerk für die Silvanet Wildfire-Sensoren und weitere Sensoren, die derzeit in Entwicklung sind.

"Dryad Networks hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wälder der Welt zu schützen, indem wir innovative und skalierbare Lösungen für die Erkennung von Waldbränden und das Waldmanagement entwickeln. Unsere Silvanet Border und Mesh-Gateways der dritten Generation stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Erreichung dieses Ziels dar und bieten unübertroffene Zuverlässigkeit, Netzwerkleistung, Abdeckung und Benutzerfreundlichkeit. Die Upgrades spiegeln unser Engagement wider, unsere Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Partner und Endnutzer gerecht zu werden", sagte Carsten Brinkschulte, Chief Executive Officer von Dryad Networks.

"Die Einführung der direkten Satellitenverbindung und der erweiterten LoRa-Reichweite in unseren neuen Gateways ist ein entscheidender Fortschritt in der Technologie zur Erkennung von Waldbränden. Diese Funktionen stellen sicher, dass selbst die entlegensten und schwierigsten Umgebungen in Echtzeit überwacht werden können, ohne auf terrestrische Netzwerke angewiesen zu sein. Dieser technologische Durchbruch setzt einen neuen Standard in der Branche", sagte Pedro Silva, Chief Technology Officer von Dryad Networks.

Verbesserte Konnektivität:

Integrierte Satellitenkommunikation in Nordamerika und Europa , in Partnerschaft mit EchoStar Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Satellitenkommunikation. Die bordseitige Satellitenkommunikation ist vor allem in Gebieten hilfreich, in denen es keine terrestrische Kommunikationsinfrastruktur gibt. Sie bietet auch eine Redundanz zur 4G-Netzkommunikation. Wenn Gateways keine Verbindung über 4G herstellen können, können sie stattdessen die Direktverbindung zum Satelliten nutzen.

, in Partnerschaft mit EchoStar Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Satellitenkommunikation. Die bordseitige Satellitenkommunikation ist vor allem in Gebieten hilfreich, in denen es keine terrestrische Kommunikationsinfrastruktur gibt. Sie bietet auch eine Redundanz zur 4G-Netzkommunikation. Wenn Gateways keine Verbindung über 4G herstellen können, können sie stattdessen die Direktverbindung zum Satelliten nutzen. Eingebettete SIM-Karte: Eine eingebettete SIM-Karte (NB-IOT LTE-M) mit mehreren IMSI ermöglicht eine weltweite, sofort einsatzbereite Mobilfunkverbindung.

Eine eingebettete SIM-Karte (NB-IOT LTE-M) mit mehreren IMSI ermöglicht eine weltweite, sofort einsatzbereite Mobilfunkverbindung. Kartensteckplatz für externe SIM-Karte: Ein leicht zugänglicher, vom Benutzer zu wartender SIM-Kartensteckplatz ermöglicht den Austausch der integrierten SIM-Karte durch eine lokale SIM-Karte für eine optimierte lokale Konnektivität.

Ein leicht zugänglicher, vom Benutzer zu wartender SIM-Kartensteckplatz ermöglicht den Austausch der integrierten SIM-Karte durch eine lokale SIM-Karte für eine optimierte lokale Konnektivität. Eine erweiterte LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) Reichweite ermöglicht es den Gateways der dritten Generation, über größere Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6 Meilen) zu kommunizieren, wodurch die Anzahl der pro Einsatz erforderlichen Gateways reduziert wird.

Verbessertes Energiemanagement:

Duale Solarmodule : Die Border Gateways der dritten Generation sind mit zwei Solarmodulen ausgestattet und verdoppeln damit die Energie, die den wichtigsten Elementen des Silvanet-Systems zur Verfügung steht.

: Die Border Gateways der dritten Generation sind mit zwei Solarmodulen ausgestattet und verdoppeln damit die Energie, die den wichtigsten Elementen des Silvanet-Systems zur Verfügung steht. Dreißig Prozent mehr Energiespeicherung als die Gateways der zweiten Generation: Eine erhöhte Anzahl von Superkondensatoren in den Gateways der dritten Generation bietet mehr Energiespeicherung in den solarbetriebenen Gateways und trägt dazu bei, den kontinuierlichen Betrieb insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen und in schattigen Umgebungen sicherzustellen.

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Schäden und Wasserdichtigkeit:

Keine externen Antennen: Das vollständig integrierte PCB-Antennendesign (Printed Circuit Board) ohne externe Antennen verbessert die Zuverlässigkeit und beseitigt einen Schwachpunkt anderer Gateway-Designs.

Das vollständig integrierte PCB-Antennendesign (Printed Circuit Board) ohne externe Antennen verbessert die Zuverlässigkeit und beseitigt einen Schwachpunkt anderer Gateway-Designs. Ein einziges Rigid-Flex-PCB für maximale Haltbarkeit: Das fortschrittliche Rigid-Flex-PCB-Design eliminiert alle internen Anschlüsse und Kabel, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte unter schwierigen Umweltbedingungen weiter verbessert.

für maximale Haltbarkeit: Das fortschrittliche Rigid-Flex-PCB-Design eliminiert alle internen Anschlüsse und Kabel, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte unter schwierigen Umweltbedingungen weiter verbessert. Der Wasserschutz gemäß IP67 und das robuste Design gewährleisten, dass die Gateways der dritten Generation extremen Umweltbedingungen standhalten und somit auch in den schwierigsten Klimazonen äußerst zuverlässig sind. Diese Strapazierfähigkeit verlängert ihre Lebensdauer erheblich und eliminiert den Wartungsaufwand, was für langfristige Einsätze von entscheidender Bedeutung ist.

Einfachere Installation:

Neues Montagesystem : Die Gateways der dritten Generation lassen sich 50 schneller installieren als die Gateways der zweiten Generation, und zwar dank einer neuen Halterung und eines neuen Verriegelungssystems, mit denen die Gateways an Bäumen oder Masten befestigt werden. Diese Lösung ist wesentlich schneller und einfacher zu installieren und verbessert die Funkkonnektivität.

: Die Gateways der dritten Generation lassen sich 50 schneller installieren als die Gateways der zweiten Generation, und zwar dank einer neuen Halterung und eines neuen Verriegelungssystems, mit denen die Gateways an Bäumen oder Masten befestigt werden. Diese Lösung ist wesentlich schneller und einfacher zu installieren und verbessert die Funkkonnektivität. Integrierte NFC-Schnittstelle (Near-Field-Communication) für die Konfiguration und Tests vor Ort: Die NFC-Schnittstelle ist besonders hilfreich in Gebieten, in denen es keine Kommunikationsinfrastruktur gibt, die eine Installations- oder Wartungskommunikation zwischen einem Gateway und der Silvanet Cloud-Plattform verhindern oder erschweren könnte. Techniker können mit einem NFC-fähigen Gerät, z. B. einem Smartphone, auf die Gateway-Konfiguration und die Teststeuerungen am Gateway zugreifen, ohne dass sie während der Installation und Wartung QR-Codes scannen müssen.

Die Silvanet Border- und Mesh-Gateways der dritten Generation sind ab sofort bei Dryad Networks und bei seinem wachsenden Netzwerk von Vertriebspartnern erhältlich. Für Verkaufsanfragen besuchen Sie bitte https://www.dryad.net/contact.

Über Dryad Networks | https://www.de.dryad.net/

Dryad bietet mit der Lösung Silvanet solarbetriebene Gassensoren, die in einem groß angelegten IoT-Sensornetz eingesetzt werden eine Ultra-Früherkennung von Waldbränden sowie eine Überwachung des Zustands und des Wachstums von Wäldern an. Dryad zielt darauf ab, unerwünschte Waldbrände zu reduzieren, die bis zu 20 der weltweiten CO2-Emissionen verursachen und verheerende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben. Bis 2030 will Dryad verhindern, dass 3,9 Mio. Hektar (9,6 Mio. Acres) Wald abbrennen, wodurch 1,7 Mrd. Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

