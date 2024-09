Die SaaS-Lösungen für Flottenmanagement und Logistik von Qv21 Technologies fördern die Umwandlung von Abfall zu Ressourcen und die Nachhaltigkeit von Unternehmen

AMCS, ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitssoftware für Grundstoffindustrien, gab heute die Übernahme von Qv21 Technologies, einem führenden Anbieter von Flottenmanagement- und Logistik-SaaS-Lösungen für den Kurzstreckentransport von Massengütern, für einen ungenannten Betrag bekannt.

Das 2009 in Austin, Texas, gegründete Unternehmen Qv21 Technologies ermöglicht Kurzstrecken- und Schüttgut-Transportunternehmen aller Größenordnungen, die betriebliche Transparenz zu erhöhen und die Gesamteffizienz zu verbessern. Qv21 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Logistics Without Barriers zu ermöglichen und mit seiner leistungsstarken Lösung The LogisticsFramework (TLF) Geschäftsprozesse von der Bestellung bis zur Rechnungserstellung zu optimieren. Durch robuste Datenverwaltung, Workflow-Automatisierung und Analysefunktionen stellt Qv21 sicher, dass Organisationen ihren Geschäftsbetrieb vollständig im Griff haben und gleichzeitig Einsparungen und Gewinnmargen steigern.

Die innovativen Lösungen für Flottenmanagement und Logistik sowie die nordamerikanische Präsenz und der Fokus auf Schüttguttransporte von Qv21 Technologies ergänzen die AMCS-Plattform in hohem Maße und kommen den Kunden beider Unternehmen zugute. Die Übernahme ermöglicht es AMCS, die Kapazitäten der AMCS-Plattform zu erweitern und ressourcenintensive Industrien in die Lage zu versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller, effizienter und profitabler zu erreichen.

"Qv21 Technologies hat kontinuierlich innovative Lösungen für Unternehmen im Bereich des Kurzstreckentransports von Massengütern angeboten und damit die betriebliche Leistung führender Unternehmen verbessert, auch in der Abfall- und Recyclingbranche", sagt Jonathan Currie, CEO von Qv21 Technologies. "Das Engagement von Qv21 für »Logistics Without Barriers« fördert die Effizienz und Rentabilität von Transportunternehmen. Neben den Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung stärkt unsere Partnerschaft mit AMCS dieses Streben nach operativen Spitzenleistungen für unsere Kunden und beschleunigt unsere gemeinsame Vision für mehr Nachhaltigkeit."

Die Übernahme ebnet den Weg für die Verwirklichung mehrerer synergetischer Möglichkeiten, insbesondere für die Unterstützung von Organisationen beim Langstreckentransport von Massengütern, die die Vision einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft unterstützen können. Materialien, die bisher als Abfall betrachtet wurden und für Deponien bestimmt waren, können nun effektiv zur Wiederverwendung oder zu Recyclinganlagen geleitet werden. Mit Qv21 kann AMCS Organisationen eine Lösung für einen strukturierteren, effizienteren Ansatz für die Ressourcennutzung und ein verbessertes Abfallmanagement bieten, was zu bedeutsamen Fortschritten bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele führt.

"Die strategische Ergänzung durch Qv21 Technologies bedeutet einen entscheidenden Fortschritt für AMCS und stärkt unsere Position an der Spitze von Performance Sustainability", erklärt Jimmy Martin, Mitbegründer und CEO von AMCS. "Diese Partnerschaft bietet enorme Möglichkeiten, insbesondere für Unternehmen, die im Bereich des Schüttguttransports tätig sind, um ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen. Die Funktionen, die Qv21 mitbringt, erweitern unsere Ressourcen bei AMCS und stärken unsere Fähigkeit, unsere Kunden in ihrem Streben nach verbessertem Ressourcenmanagement, größerer Effizienz, Nachhaltigkeit, Wachstum und Rentabilität zu unterstützen."

Die Performance Sustainability Suite von AMCS ist das Betriebssystem für Grundstoffindustrien, das Nachhaltigkeit und Rentabilität möglich macht. Die Suite verwaltet die täglichen Abläufe wie Verträge und Preisgestaltung, Logistik und Transport, Materialien und Ressourcen, Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Die AMCS Performance Sustainability Suite fördert Wachstum und Rentabilität, optimiert Effizienz und Sicherheit, treibt Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen voran und bereitet Unternehmen auf die Kreislaufwirtschaft und die Zukunft vor. Mit AMCS können Unternehmen ihre Leistung verbessern und einfacher skalieren, was es Branchenexperten ermöglicht, den Planeten besser zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben.

Über Qv21 Technologies

Qv21 Technologies wurde 2009 gegründet und ist ein branchenführendes SaaS-Unternehmen, das sich auf Transportmanagementsysteme für den Kurzstreckentransport von Massengütern spezialisiert hat. Qv21 hat sich der Entwicklung von Cloud-basierten Tools verschrieben und unterstützt Transporteure, Spediteure und Einkäufer von Rohstoffen bei der Bewältigung der Herausforderungen der Branche.

Die Vorzeigelösung von Qv21 Technologies, The LogisticsFramework (TLF), erhöht die betriebliche Transparenz und rationalisiert die Geschäftsprozesse, von der Bestellung bis zur Rechnung. Als engagierter Technologielieferant für Speditionsunternehmen aller Größenordnungen macht Qv21 höhere Einsparungen und Gewinnmargen möglich und gibt dem Unternehmen die Kontrolle über den Geschäftsbetrieb zurück. Erfahren Sie mehr unter www.qv21.com

Über AMCS

Bei AMCS konzentrieren wir uns auf Performance Sustainability wir helfen ressourcenintensiven Industrien, ihre Nachhaltigkeit und Rentabilität zu steigern. Unsere Softwarelösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und werden von Menschen entwickelt, die Ihr Geschäft verstehen. Sie bieten praktische Lösungen für die Rohstoff-, Abfall-, Recycling-, Transport-, Fertigungs- und Versorgungsbranche.

Mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in Europa, den USA und Australien ist AMCS ein globaler Marktführer mit über 1.300 engagierten Teammitgliedern. Die geballte Kompetenz unseres Teams ermöglicht es AMCS, innovative Lösungen und umfassende Einblicke zu liefern, die den Kunden helfen, ihr Wachstum voranzutreiben und dauerhaften Erfolg zu erzielen. Als zuverlässiger globaler Partner arbeiten wir mit 3800 Kunden in mehr als 80 Ländern zusammen und liefern digitale Lösungen, die eine sinnvolle und messbare Wirkung erzielen, indem sie die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Nachhaltigkeit verbessern und die Gewinnmargen steigern.

Bei AMCS sind wir bereit, gemeinsam mit Ihnen Innovationsarbeit zu betreiben. Wir setzen unsere Experten, Prozesse und Technologien ein, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Sie auf den Erfolg in einer nachhaltigeren, kohlenstofffreien Zukunft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr unter: www.amcsgroup.com

