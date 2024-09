Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 8. September 2024, 19.10 UhrBerlin direkt - SommerinterviewBundeskanzler Olaf Scholz, SPD, im Gespräch mit Diana ZimmermannDas ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich den Fragen von Diana Zimmermann.Nach dem Debakel für die Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen wird Olaf Scholz zur Kritik an der Regierungsarbeit, zur Forderung nach Konsequenzen und zur Zukunft seiner Koalition Stellung nehmen müssen. Das Interview wird in seinem brandenburgischen Wahlkreis geführt.Rund um die parlamentarische Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Diana Zimmermann, Shakuntala Banerjee und Wulf Schmiese, den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Spitzen der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit über 36 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5857675