Ahrensburg/Berlin (ots) -Acer steigt mit dem Nitro Blaze 7 in den Gaming-Handheld-Markt ein. Das Nitro Blaze 7 vereint fortschrittliche Technologie in einem kompakten Design. Zudem stellt Acer mit dem Nitro XV240 F6 und weiteren neuen Monitoren beeindruckende Displaylösungen vor, die mit ultraschnellen Bildwiederholraten von bis zu 600 Hz und modernster Technologie ein flüssiges Spielerlebnis garantieren.Acer stellt mit dem Nitro Blaze 7 sein erstes Gaming-Handheld vorAcer betritt mit dem Nitro Blaze 7 den Markt für mobile Gaming-Handhelds. Das Nitro Blaze 7 kombiniert fortschrittliche Technologie in einem kompakten Design und ermöglicht erstklassiges Gaming zuhause und unterwegs. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 7 8840HS-Prozessor und Ryzen AI, bietet das Nitro Blaze 7 optimale Leistung und Reaktionsfähigkeit für eine Vielzahl von Spielen und Anwendungen. Hier mehr dazu erfahren. (https://de-press.acer.com/347688-ifa-2024-acer-stellt-mit-dem-nitro-blaze-7-sein-erstes-gaming-handheld-vor)Acer launcht "UltraSpeed" Nitro XV240 F6 mit 600 Hz Bildwiederholrate und weitere Gaming-MonitoreAcer erhöht die Frames im Portfolio und launcht zur IFA den 600 Hz starken Nitro XV240 F6. Der 24,1 Zoll (61,2 cm)-Monitor sowie zwei weitere neue 27 Zoll (68,6 cm)-Ultraspeed-Modelle mit 500 und 520 Hz erweitern das Nitro-Portfolio von Acer. Sie alle bieten schnelle Reaktionszeiten von bis zu 0,1 ms und AMD FreeSync Premium Technologie für flüssiges Gaming. Einzug ins Porfolio erhalten ebenfalls zwei neue Smart-Monitore, die besonderen Komfort und Benutzerfreundlichkeit durch Funktionen wie die integrierte WebOS-Plattform, Screen-Mirroring-Technologie und Wi-Fi- und Bluetooth-Unterstützung bieten. Hier mehr dazu erfahren. (https://de-press.acer.com/347559-ifa-2024-acer-launcht-ultraspeed-nitro-xv240-f6-mit-600-hz-bildwiederholrate-und-weitere-gaming-monitore)