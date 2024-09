Mondsee (ots) -Golf spielen im Herbst hat einen ganz besonderen Reiz, der viele Golfer zu dieser Jahreszeit auf den Platz zieht. Die Natur zeigt sich in einem farbenprächtigen Gewand und die tiefstehende Sonne taucht die Landschaft in ein goldenes Licht. Diese malerische Kulisse macht jede Runde Golf zu einem visuellen Genuss. Zudem sorgt die kühle, frische Herbstluft für angenehme Spielbedingungen, die weniger anstrengend sind als die Hitze des Sommers.Ein weiterer Vorteil ist, dass die Golfplätze im Herbst weniger überlaufen sind, was zu einer ruhigeren und entspannteren Spielerfahrung führt. Auch die Beschaffenheit des Rasens, der durch den Morgentau oft weich und griffig ist, bietet Golfern optimale Bedingungen für präzise Schläge.Auf den 9 Golfplätzen von Golf & Seen wird diese idyllische Jahreszeit voll ausgekostet. Die Golfplätze haben bis in den Spätherbst hinein geöffnet und manche sogar das ganze Jahr über. Die Plätze erstrahlen in leuchtenden Farben, das milde Herbstwetter, gepaart mit der malerischen Kulisse der umliegenden Seen, macht jede Runde zu einem besonderen Erlebnis.Selbst wenn die Tage kürzer werden, bleibt die Freude am Spiel ungebrochen. Die idyllische Landschaft und die Ruhe, die der Herbst mit sich bringt, bieten Golfern eine einzigartige Atmosphäre, um die Saison in vollen Zügen zu genießen.Im Golfclub Drachenwand z. B. wird je nach Witterungs- und Schneelage das ganze Jahr Golf gespielt und das auf Sommer-Greens. Er liegt malerisch am Mondsee in Oberösterreich, eingebettet zwischen dem imposanten Massiv der Drachenwand und dem glitzernden Wasser des Sees. Der 9-Loch-Platz bietet Spielern eine sportliche Herausforderung. Die Anlage ist bekannt für ihre gepflegten Fairways und Greens sowie für die gastfreundliche Atmosphäre.Der Golfplatz Gut Altentann in Henndorf, nahe Salzburg, ist ein Meisterwerk des weltberühmten Golfplatz-Designers Jack Nicklaus und der erste von ihm entworfene Platz auf dem europäischen Festland. Der Platz wird bis Dezember bespielt. Die 18-Loch-Anlage beeindruckt mit ihrer anspruchsvollen Gestaltung, die eine harmonische Balance zwischen sportlicher Herausforderung und natürlicher Schönheit bietet. Sanfte Hügel, strategisch platzierte Bunker und Wasserhindernisse prägen das Bild dieses Platzes.Der Golfclub Pischelsdorf, auch Golfclub Salzburg Gut Kaltenhausen genannt, präsentiert sich als 18- und 6-Loch-Anlage fernab von Siedlungs- und Verkehrslärm - auf einem Areal von über 50 Hektar. Eingebettet in eine traumhaft schöne Landschaft und inmitten des Innviertels in Oberösterreich finden hier Einsteiger und Profis eine Herausforderung der besonderen Art. Mit dem anspruchsvollen 18 Loch-Platz präsentiert sich diese Anlage für alle Spieltypen und wurde zu Recht in das führende deutsche Golfmagazin als einer der 20 schönsten Plätze Österreichs aufgenommen. Je nach Witterung ist der Platz das ganze Jahr durchgehend bespielbar.Golf & Seen kombiniert den Golfsport mit den schönsten Naturlandschaften im Salzkammergut, Salzburger Land und Oberösterreich, ergänzt durch erstklassige Unterkünfte, kulinarische Genüsse und ein breites Freizeitangebot. Ideal für alle, die Golf mit Erholung, Natur und Kultur verbinden möchten.Aktuelle Angebote sowie alle Infos rund um die Golfclubs & Golfhotels finden Sie unter: www.golfundseen.atHier können Sie auch die kostenlose "Golf & Seen Broschüre" bestellen. Diese wird Ihnen direkt nach Hause gesendet.Pressekontakt:ARGE Golf & Seenc/o Tourismusverband Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@golfundseen.atwww.golfundseen.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/5857739