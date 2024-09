© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Fundstrat-Mitbegründer und Forschungsleiter Tom Lee zufolge könnten Aktien vor einem zweistelligen Rückgang stehen. Anleger sollten sich demnach auf Turbulenzen einstellen - und darauf, den Dip zu kaufen."Ich denke, Anleger sollten in den nächsten acht Wochen vorsichtig sein", sagte Lee am Dienstag gegenüber CNBC. Und weiter: "Der Markt ist in sieben der acht Monate dieses Jahres gestiegen. Wir wissen also, dass es ein unglaublich starker Markt ist. Aber wir haben auch die Zinskürzungen im September und die Wahlen, Dinge, die die Leute nervös machen werden." Lee hält 5651 Punkte für eine Schlüsselmarke, die der S&P 500 durchbrechen müsse, damit er zuversichtlicher wird. Der Leitindex …