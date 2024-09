NAGA und Borussia Dortmund mit spannender Kooperation

Die The NAGA Group AG hat eine aufregende Sponsoring-Partnerschaft mit Borussia Dortmund bekannt gegeben. Als offizieller Partner des Fußball-Bundesligisten für die Saisons 2025/2026 wird NAGA exklusive Rechte zur Nutzung des BVB-Partner-Logos sowie zur Darstellung der Spieler in Marketingmaterialien erhalten. Diese Zusammenarbeit soll NAGAs Markenbekanntheit sowohl in Deutschland als auch international stärken. Die NAGA Group, Anbieter einer innovativen Finanz-SuperApp, wird bei Heimspielen von Borussia Dortmund prominent auf den LED-Werbebanden im Signal Iduna Park vertreten sein. Die Partnerschaft verbindet das innovative Fintech-Unternehmen mit der traditionsreichen und leidenschaftlichen Fangemeinde des BVB und eröffnet neue Möglichkeiten zur Erweiterung der Zielgruppen.

Aktienentwicklung und Zukunftsaussichten

Die Borussia Dortmund Aktie [...]

Hier weiterlesen