Tokio (ots/PRNewswire) -SwitchBot (https://www.switch-bot.com/), eine aufstrebende Marke im Bereich der intelligenten Nachrüstung und Automatisierung von Haushalten, freut sich, die Erweiterung seines beliebten Produktportfolios an Umweltmessgeräten um zwei innovative Produkte bekannt zu geben, die eine intelligentere und präzisere Umweltüberwachung ermöglichen: SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor).Diese neue Kollektion kann in Verbindung mit einem SwitchBot-Hub Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und Datum, Behaglichkeitsstufe sowie Wettervorhersagen anzeigen. Außerdem kann SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) jetzt den CO2-Status des Hauses genau überwachen.Multifunktionales intelligentes Umweltmessgerät für drinnen und draußenDie mit in der Schweiz hergestellten Sensoren ausgestatteten SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor) erfassen alle 4 Sekunden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten in Innenräumen mit einer Genauigkeit von ±0,2°C und ±2%RH, was eine genaue und schnelle Rückmeldung gewährleistet. Auf der Grundlage der Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten können die Geräte auch die Behaglichkeitsstufe gemäß den vom Benutzer selbst festgelegten Vorgaben anzeigen.Darüber hinaus kann der Benutzer mit dem SwitchBot Outdoor Meter ganz einfach auf Daten zur Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zugreifen, ohne nach draußen gehen zu müssen. In Verbindung mit SwitchBot-Hubs können die neuen Geräte jedoch auf Online-Daten zugreifen, um lokale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettervorhersagen für bis zu 12 Stunden anzuzeigen. Mit dieser Funktion können die Nutzer ihre täglichen Aktivitäten und Unternehmungen im Freien wesentlich genauer planen.Überwachung der Luftqualität auf intelligentere WeiseDer SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) verfügt über eine fortschrittliche nicht-dispersive Infrarot-Technologie (NDIR) zur präzisen Überwachung des CO2-Gehalts. Er kann die CO2-Werte im Sekundentakt (standardmäßig alle 30 Minuten im Batteriemodus und jede Minute im Lademodus) mit einer Genauigkeit von ±50ppm innerhalb eines Bereichs von 400-9000ppm aktualisieren, was eine zeitnahe und genaue Rückmeldung der Luftqualität gewährleistet.3 Warnmethoden für die Echtzeit-UmweltwahrnehmungBeide Geräte bieten drei Arten von Alarmen, um den Benutzer über signifikante Veränderungen der Umweltbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder CO2-Werte zu informieren:- Tonwarnungen: Der Alarmton kann bis zu 100 dB betragen und die Lautstärke kann auf niedrig, mittel und hoch eingestellt und über die physische Taste oder die App stummgeschaltet werden;- Visuelle Warnungen: Warnung durch blinkende Zahlen und drei verschiedene Farben auf dem Bildschirm zur Orientierung bei den täglichen Aktivitäten;- Online-Warnungen: Senden Sie App-Benachrichtigungen oder E-Mails, wenn Benutzer abwesend sind (SwitchBot Hub erforderlich);Nahtlose Smart Home-Integration für ein verbessertes BenutzererlebnisDiese Geräte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das SwitchBot-Ökosystem integrieren lassen. Sie können automatische Aktionen auslösen, wenn die Umgebungsdaten die voreingestellten Grenzwerte überschreiten, z. B. die Aktivierung des SwitchBot-Umwälzlüfters oder des Verdunstungsbefeuchters, während sie mit einem SwitchBot-Hub verwendet werden.Beide Geräte unterstützen auch die Sprachsteuerung über Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, IFTTT und SmartThings. Die Benutzer können die Einstellungen über die SwitchBot-App einfach überwachen und verwalten, einschließlich der Anpassung der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte. Außerdem ist SwitchBot Meter Pro Matter-kompatibel, was eine einfache Integration in verschiedene Smart-Home-Systeme ermöglicht, wenn es mit SwitchBot Hub 2 oder Hub Mini Matter Enabled verwendet wird.Außergewöhnliche Langlebigkeit und DatenverwaltungSwitchBot Meter Pro funktioniert bis zu 12 Monate lang mit zwei AA-Batterien, während Meter Pro (CO2-Monitor) über zwei Energiemodi verfügt: Typ C aufladbar und ein 12-monatiger Batteriemodus*.Zur Datenspeicherung unterstützt das Meter Pro 68 Tage lang einen lokalen Speicher und bis zu 2 Jahre einen kostenlosen Cloud-Speicher (SwitchBot-Hub erforderlich) und das Meter Pro (CO2-Monitor) unterstützt 40 Tage einen lokalen Speicher und bis zu 2 Jahre einen kostenlosen Cloud-Speicher (SwitchBot-Hub erforderlich). In der Zwischenzeit können die Benutzer mühelos Daten aus der SwitchBot-App exportieren, um genaue Aufzeichnungen zu führen.*Wenn die CO2-Erkennung alle 30 Minuten erfolgt.Preise und VerfügbarkeitSwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2-Monitor) werden im September auf der offiziellen SwitchBot-Website (https://us.switch-bot.com/products/switchbot-meter-pro), im Store und in den Amazon Stores ab 29,99 $ / £34,99 / €34,99 bzw. 69,99 $ / £59,99 / €69,99 erhältlich sein.Weitere Informationen finden Sie aufSwitchBots offizieller Website (https://www.switch-bot.com/) oder aufTwitter (https://twitter.com/SwitchBot),Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493182/Metet_pro_white_3D_Scenes_10_ptif.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-erweitert-das-produktportfolio-der-umweltmessgerate-mit-advanced-meter-pro--meter-pro-co2-monitor-302235870.htmlPressekontakt:Tallcold Bai,tallcold@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5857781