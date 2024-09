Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA26142Q2053 Draganfly Inc. 04.09.2024 CA26142Q3044 Draganfly Inc. 05.09.2024 Tausch 25:1

US01675A1097 Allbirds Inc. 04.09.2024 US01675A2087 Allbirds Inc. 05.09.2024 Tausch 20:1

US53225G1022 LightInTheBox Holding Co. Ltd. 04.09.2024 US53225G2012 LightInTheBox Holding Co. Ltd. 05.09.2024 Tausch 6:1

