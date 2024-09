Neuerliche Verluste am Kryptomarkt haben am Dienstag auch der Aktie von MicroStrategy kräftige Verluste eingebrockt. Am heutigen Mittwoch taumelte sie zum Handelsstart an der Wall Street zunächst weiter nach unten, ehe sie sich im Bereich des Vortagesschlusskurses von 122,32 Dollar stabilisieren konnte.Hauptgrund für die Schwäche der MicroStrategy-Aktie ist der derzeitige Durchhänger am Kryptomarkt. Der Bitcoin hat zum Start in den Angstmonat September bereits rund vier Prozent verloren und ist ...

