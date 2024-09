Der Spezialist für IT-Sicherheit per Cloud-Plattform ist erneut abgesackt. Nach dem Zahlentermin gestern stand die ZSCALER-Aktie schon inoffiziell im Minus, was sich heute mit - 16 % im frühen offiziellen Handel bestätigt. Aktuell investieren die Kunden weniger als erwartet in die IT-Sicherheit.



Das bedeutet für das neue Fiskaljahr: Statt die Erwartung der Analysten bei 3,33 $ je Aktie (bereinigt) zu erfüllen, nennt ZSCALER als Zielspanne 2,81 bis 2,87 $. Knapper ist die Sache beim Umsatz. Statt der 2,63 Mrd. $ im Analystenkonsens reicht die Prognose von 2,60 bis 2,62 Mrd. $.



Dass die Erwartung für das Berichtsquartal übertroffen wurde, war nicht relevant. Im Q4 galt + 30 % auf 593 Mio. $, Analysten hatten nur 568 Mio. $ angesezt. Der bereinigte Gewinn je Aktie wurde von 0,64 im vorigen Q4 auf 0,88 gesteigert, erwartet: 0,69 $.



Die Prognose war auch deshalb enttäuschend, weil mancher Analyst nach dem Update-Unfall bei CROWDSTRIKE vor einigen Wochen mit mehr Zulauf bzw. Nachfrage gerechnet hatte. Nach der Ernüchterung haben Analysehäuser bereits Kursziele gesenkt. Etwa JEFFERIES. Sie stellen für die Aktie statt 250 noch 225 $ in Aussicht. Das durchschnittliche Kursziel für ZSCALER liegt laut Reuters bei 220 $.



Wer vor drei Monaten bei ähnlichen Kursen wie heute eingestiegen ist, konnte zwischenzeitlich ca. 23 % Kurszuwachs erzielen. Solche Zwischenbewegungen im Kurs werden sich wiederholen. Nach der neuen Prognoseenttäuschung aber auf einem deutlich geringeren Niveau.



Helmut Gellermann



