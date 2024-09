Nachrichten-Highlights:

HCA hat eine Absichtserklärung (MoU) mit der Korea Association of AI Smart Home (KASH) abgeschlossen

Die Vereinbarung wird gemeinsame Marketing- und technische Initiativen zwischen den beiden Organisationen erleichtern

Führungskräfte der Home Connectivity Alliance werden vom 6. bis 10. September 2024 auf der IFA 2024 in Berlin vertreten sein

Die Home Connectivity Alliance (HCA), eine Organisation, die sich der Entwicklung und Förderung von sicherer Interoperabilität und Energieeinsparungen bei langlebigen Geräten, HLK-Systemen und Fernsehern innerhalb des Connected-Home-Ökosystems widmet, gab heute eine Kooperationsvereinbarung mit der Korea Association of AI Smart Home (KASH) bekannt.

Die 2003 gegründete KASH ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Aufbau eines Ökosystems für Smart-Home-Dienste widmet, indem sie ihren Mitgliedern hilft, die Markttrends und Probleme der Smart-Home-Branche besser zu verstehen.

"HCA und KASH verfolgen ähnliche Ziele, nämlich den Verbrauchern mehr Komfort und Optionen zu bieten und gleichzeitig Innovation und Wettbewerb durch die Zusammenarbeit mit Herstellern, Regierungsbehörden und anderen Handelsverbänden zu fördern", so HCA-Präsident und Vorstandsvorsitzender Yoon Ho Choi. "Wir freuen uns darauf, mit KASH an neuen Smart-Home-Initiativen zu arbeiten und zu untersuchen, wie die HCA-Spezifikationen für Interoperabilität und Energiemanagement übernommen werden können, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen und die Branche voranzubringen."

Die Vereinbarung wird die Kommunikation zwischen den beiden Organisationen erleichtern, um gemeinsame Marketing- und Technologieinitiativen zu untersuchen. Zu den möglichen Aktivitäten im Rahmen der Vereinbarung gehören:

Beiträge zur regionalen Aus- und Weiterbildung der Smart-Home-Branche

Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei Technologieinitiativen

Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit regionalen KMU und der regionalen Datenwirtschaft in verschiedenen Branchen wie Energie, Bauwesen, Versicherung und Sicherheit

"Durch die Zusammenarbeit von KASH und HCA freuen wir uns darauf, die globalen Spezifikationen für Großgeräte und HLK für die südkoreanische Industrie zugänglich zu machen", so KASH-Präsident Seungbeom Choi. "Bei KASH gibt es neben den Geräteherstellern ein breites Spektrum an Sektoren in unserer Mitgliederbasis, darunter Telekommunikation, Immobilienentwickler, Beleuchtung und mehr. Haushaltsgeräte und HLK sind zentrale Infrastrukturprodukte im Haushalt, und wir sehen einzigartige Möglichkeiten, gemeinsam Wege zu finden, um das Zuhause effizienter und intelligenter zu machen."

Zu den KASH-Mitgliedern gehören Samsung, das Electronics and Telecommunications Research Institute, Hyundai Telecom Co, die Korea Land and Housing Corporation, LG Electronics, SK Telecom und andere. Samsung und LG Electronics sind auch Mitglieder des Vorstands der HCA.

HCA auf der IFA 2024

Die Führungskräfte der Home Connectivity Alliance werden vom 6. bis 10. September 2024 auf der IFA 2024 in Berlin vertreten sein. Wenn Sie an einem Treffen mit der HCA interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an admin@members.homeconnectivityalliance.org.

Über die Home Connectivity Alliance

Die Home Connectivity Alliance ist eine mitgliederorientierte Organisation, die sich aus globalen Marken zusammensetzt, die sich der Entwicklung und Förderung von sicherer Interoperabilität und Energieeinsparungen bei langlebigen Geräten, HLK-Systemen und Fernsehern innerhalb des Connected Home-Ökosystems widmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.homeconnectivityalliance.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903209054/de/

Contacts:

Liz Nardozza Kevin Gaboury

Home Connectivity Alliance PR

Telefon: +1 503.619.0505

E-Mail: hca@nereus-worldwide.com