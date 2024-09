Gold hatte in den vergangenen Tagen mit fallenden Kursen und einer drohenden Top-Bildung zu kämpfen. Geht es nach Analysten, ist das aber kein Grund zur Sorge.Trotz der Aussicht auf fallende Zinsen hatte Gold in den vergangenen Tagen mit sinkenden Kursen zu kämpfen. Grund hierfür ist vor allem der wiedererstarkende US-Dollar gewesen, nachdem der Dollar-Index im Bereich von 100,60 Zählern einen kurzfristigen Boden bilden konnte. Aus technischer Perspektive steckt das Edelmetall trotz der Rekordjagd in den vergangenen Monaten in Schwierigkeiten. Das lässt mittelfristig fallende Kurse erwarten, wenngleich kurzfristig die Chancen zur Oberseite überwiegen. Analysten unverändert bullish gegenüber …