Die von Blackstone Real Estate Partners, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Tactical Opportunities und Blackstones Private-Equity-Strategie für Einzelinvestoren verwalteten Fonds sowie das Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") haben sich auf eine endgültige Vereinbarung geeinigt, um AirTrunk, die führende Rechenzentrumsplattform im asiatisch-pazifischen Raum, von Macquarie Asset Management und dem Public Sector Pension Investment Board zu einem impliziten Unternehmenswert von über 24 Milliarden AUD zu erwerben1. Dies stellt die bislang größte Investition von Blackstone im asiatisch-pazifischen Raum dar. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch das Australian Foreign Investment Review Board.

AirTrunk ist die größte Rechenzentrumsplattform im asiatisch-pazifischen Raum und ist in Australien, Japan, Malaysia, Hongkong und Singapur umfangreich vertreten. Die Plattform verfügt über eine Kapazität von mehr als 800 MW zur Nutzung durch Kunden und AirTrumk ist Eigentümerin von Grundstücken, die ein zukünftiges Wachstum von über 1 GW in der gesamten Region unterstützen können.

Jon Gray, President und Chief Operating Officer von Blackstone, sagte: "Hier zeigt sich Blackstone von seiner besten Seite wir nutzen unsere globale Plattform, um aus unserem wichtigsten Thema Kapital zu schlagen. AirTrunk ist für Blackstone ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, der weltweit führende Investor in digitale Infrastrukturen im gesamten Ökosystem zu werden, einschließlich Rechenzentren, Strom und damit zusammenhängende Dienstleistungen."

Sean Klimczak, Global Head von Blackstone Infrastructure, und Nadeem Meghji, Global Co-Head von Blackstone Real Estate, sagten: "Die digitale Infrastruktur erlebt eine beispiellose, durch die KI-Revolution und die umfassendere Digitalisierung der Wirtschaft angetriebene Nachfrage. Vor AirTrunk bestand das Portfolio von Blackstone aus Rechenzentren im Wert von 55 Milliarden US-Dollar, wozu auch im Bau befindliche Einrichtungen zählten, sowie aus einer voraussichtlichen Pipeline-Entwicklung im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Managementteam von AirTrunk, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen."

Robin Khuda, Gründer und Chief Executive Officer von AirTrunk, sagte: "Diese Transaktion beweist das Potenzial der AirTrunk-Plattform in einem leistungsstarken Sektor, in dem wir die nächste Wachstumswelle von Cloud-Diensten und KI nutzen und die Energiewende im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Blackstone und CPP Investments und auf die Möglichkeiten, die sich aus ihrem umfangreichen Kapital, ihrer Branchenexpertise und ihrem wertvollen Netzwerk in den verschiedenen lokalen Märkten ergeben, was die weitere Expansion von AirTrunk unterstützen wird."

Voraussichtlich werden in den nächsten fünf Jahren in den USA Kapitalaufwendungen in Höhe von etwa 1 Billion US-Dollar für den Bau und die Einrichtung neuer Rechenzentren getätigt, sowie eine weitere Billion US-Dollar an Kapitalaufwendungen außerhalb der USA. Als weltweit führender Investor in Rechenzentren wird Blackstone von dieser Entwicklung profitieren. Blackstone hat sowohl in die Schulden als auch in das Eigenkapital anderer Unternehmen für Rechenzentren investiert, unter anderem als Eigentümer von QTS, dem am schnellsten wachsenden Unternehmen für Rechenzentren weltweit, Coreweave und Digital Realty. Der Fokus von Blackstone liegt auch auf der Befriedigung des Energiebedarfs des Sektors auf vielfältige Weise, unter anderem als Investor in Energie- und Versorgungsunternehmen wie Invenergy, dem größten unabhängigen Entwickler erneuerbarer Energien in den Vereinigten Staaten.

Blackstone ist der weltgrößte Vermögensverwalter für alternative Anlagen. Unser Ziel ist es, durch die Stärkung der Unternehmen, in die wir investieren, überzeugende Renditen für institutionelle und private Anleger zu erwirtschaften. Unser verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar umfasst globale Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumsaktien, Krediten, Sachwerten, Sekundäranlagen und Hedgefonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com. Folgen Sie @blackstone auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

