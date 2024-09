Anhaltende Herausforderungen im Halbleitermarkt

Die Aussichten für den Anlagenbauer Aixtron bleiben angespannt, insbesondere im Halbleitermarkt. Trotz einer weiterhin positiven mittelfristigen Wachstumsprognose stehen erwartbare Umsatzrückgänge und geringere Planbarkeit im Fokus. Analysten haben ihre Schätzungen für 2025 reduziert, was auf eine anhaltende Schwäche bei SiC-Halbleitern zurückzuführen ist. Dies führt zu einer gedämpften kurzfristigen Kurserholung und begrenztem Kurspotenzial. Am Mittwoch verlor die Aixtron-Aktie auf XETRA zeitweise 0,70 Prozent und schloss bei 15,59 Euro.

Finanzielle Aussichten und Kursentwicklung

In den letzten Wochen verzeichnete die Aixtron-Aktie mehrere Rückschläge. So sank sie am 04. September 2024 auf ein 52-Wochen-Tief von 14,89 Euro. Trotz eines derzeitigen Kursniveaus von 15,42 Euro bleibt der Abstand zum Höchststand von 39,89 Euro im Dezember 2023 beträchtlich. Analysten erwarten, dass Aixtron für das Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,07 Euro erzielen wird, verglichen mit 0,10 Euro im letzten Quartal. Am 31. Oktober 2024 werden die nächsten Quartalszahlen bekannt gegeben, was die zukünftige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen könnte. Analysten prognostizieren einen durchschnittlichen Kursziel von 26,44 Euro.

Aixtron Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...