Der DAX verliert weiter an Boden. Nach dem jüngsten Rekordhoch bremsen US-Konjunkturdaten und Zinssorgen den deutschen Leitindex aus. Während Halbleiterwerte schwächeln, gewinnen Immobilienaktien an Fahrt. Experten sehen die Korrektur jedoch als gesunde Atempause. Bleibt der DAX unter Druck oder ist dies nur eine kurze Verschnaufpause?Der DAX ist am Mittwoch weiter von seinem jüngsten Rekordhoch zurückgefallen. Im global gedämpften Marktumfeld beendete der deutsche Leitindex den Handel 0,83 Prozent ...

