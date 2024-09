Potsdam (ots) -Im Auftrag des Verwaltungsrates des Rundfunk Berlin-Brandenburg übermitteln wir Ihnen folgende Mitteilung:Wolfgang Krüger ist neuer Vorsitzender des rbb-VerwaltungsratesDer Verwaltungsrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat Dr. Wolfgang Krüger (74) heute (04.09.24) in Potsdam einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Benjamin Ehlers, der am Dienstag (03.09.) sein Amt niedergelegt hatte."Ich freue mich sehr über die Wahl und bedanke mich bei dem gesamten Gremium für das Vertrauen. Mein besonderer Dank gilt Benjamin Ehlers, der in sehr schwierigen Zeiten eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Der rbb braucht handlungsfähige Aufsichtsgremien, um die schwierigen Aufgaben, die vor ihm liegen zu meistern. Ich bin sicher, es wird uns gemeinsam mit dem Rundfunkrat, der Geschäftsleitung und der gesamten Belegschaft des rbb gelingen", sagte Krüger nach der Wahl.Dr. Wolfgang Krüger wurde in Hennigsdorf geboren. Er ist gelernter Journalist, studierte Germanistik und Geschichte. Er arbeitete u.a. für die Westfälische Rundschau, die BILD und den WDR, war Chefredakteur und Fernsehdirektor von RIAS TV, später Fernsehdirektor und stellvertretender Intendant der Deutschen Welle. 2004 wechselte er als Staatssekretär ins Brandenburgische Wirtschaftsministerium und wurde 2008 Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus.Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Intendantin. Vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen wirkt der Verwaltungsrat beratend und unterstützend. Das Gremium hat acht Mitglieder.Pressekontakt:rbb Gremiengeschäftsstellegremiengeschaeftsstelle (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5857839