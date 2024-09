SCF Partners, Inc. ("SCF") freut sich, die Übernahme von DeltaValve und TapcoEnpro von CIRCOR International, Inc. ("CIRCOR") bekannt zu geben. DeltaValve und TapcoEnpro sind seit langem bewährte Marken, die 1982 bzw. 1946 gegründet wurden. Sie sind branchenführende Hersteller von hochentwickelten Severe-Service-Industrieventilen für die globale Energieinfrastruktur. DeltaValve hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, und bietet differenzierte patentierte Lösungen für Delayed-Coking-Anlagen, die in kritischen Energieinfrastrukturen eingesetzt werden. TapcoEnpro mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist ein zuverlässiger Hersteller von hochwertigen Severe-Service-Ventilen und Steuerungssystemen. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 50 Ländern eingesetzt, um die Automatisierung und Mitarbeitersicherheit zu erhöhen, Anlagenausfälle zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz der Prozesse zu verbessern.

Tony Najjar, President und CEO von CIRCOR, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein für CIRCOR, da wir unseren strategischen Fokus weiter schärfen und unser Engagement für die Weiterentwicklung unserer Kerngeschäfte und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden verstärken. DeltaValve und TapcoEnpro haben als Teil unseres Portfolios durch Innovation und technische Spitzenleistungen einen außergewöhnlichen Wert geschaffen, und wir sind zuversichtlich, dass SCF Partners die notwendigen Ressourcen und das Fachwissen bereitstellen wird, um ihren zukünftigen Erfolg voranzutreiben."

Steven Seals, CEO von DeltaValve und TapcoEnpro, kommentierte: "Dank der Unterstützung des CIRCOR-Teams in der Vergangenheit haben DeltaValve und TapcoEnpro eine solide Grundlage geschaffen, die uns nun in die Lage versetzt, bemerkenswerte Möglichkeiten zur Wertschöpfung für unsere Stakeholder zu schaffen. In dieser aufregenden neuen Phase, in der wir unsere Kräfte mit SCF bündeln, sind wir voller Energie und Zuversicht für die Zukunft. Der Fokus und die beeindruckende Erfolgsbilanz von SCF in der Energiebranche machen sie zum perfekten Partner, um unser Vorhaben zu beschleunigen. Gemeinsam sind wir in der Lage, unser Produkt- und Dienstleistungsangebot auf neue Bereiche auszuweiten und gleichzeitig den außergewöhnlichen Kundensupport und die von uns gepflegten Branchenpartnerschaften zu verbessern. Unser Engagement für Profound Value Creation war noch nie so stark wie heute, und wir sind bereit, außergewöhnliche Erfolge zu erzielen."

Garrett Jackson, Direktor bei SCF Partners, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DeltaValve und TapcoEnpro, Marken mit einem fantastischen Ruf in den Sektoren Raffinerie und Petrochemie. Seit Jahrzehnten setzen diese Unternehmen den Standard für die Lieferung von Spezialprodukten und Dienstleistungen, die den Betrieb kritischer Infrastrukturen sicherer und effizienter machen. Die alternde Energieinfrastruktur erhöht den Bedarf an diesen kritischen Lösungen nur noch mehr. Gemeinsam mit dem Führungsteam freuen wir uns darauf, den Erfolg fortzusetzen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Diversifizierung zu erschließen."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Vinson Elkins LLP fungierte als Rechtsberater von SCF bei der Transaktion. Piper Sandler war exklusiver Finanzberater und Kirkland Ellis LLP Rechtsberater von CIRCOR bei der Transaktion.

Über DeltaValve und TapcoEnpro

DeltaValve ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von kritischen Servicegeräten für Delayed Coking. Die renommierten vollautomatisierten Coke-Drum-Unheading-Technologien und unübertroffenen Support-Dienstleistungen des Unternehmens sind weltweit als Standard für sicheres, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Coke-Drum-Unheading anerkannt. Weitere Informationen finden sie unter www.deltavalve.com.

Tapco International wurde 1946 gegründet und stellte hauptsächlich FCCU-Ventile, Aktuatoren und Hydraulikaggregate (HPUs) her. Enpro Systems LTD wurde 1972 gegründet und spezialisierte sich auf FCCU-Ventile, Behälter und FCCU-gefertigte Ausrüstungen. Im Jahr 2006 schlossen sich diese beiden führenden Unternehmen zusammen und gründeten TapcoEnpro, um erstklassige Ausrüstungen und Dienstleistungen zu bieten, die entwickelt wurden, um die Industriestandards in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zu übertreffen. Damit wurde das Unternehmen zum bevorzugten Partner für Verarbeitungsanlagen und ermöglichte den sicheren Betrieb von Anlagen ohne ungeplante Ausfallzeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tapcoenpro.com.

Über SCF Partners

SCF wurde 1989 gegründet und stellt Beteiligungskapital und strategische Wachstumshilfen für den Aufbau und das Wachstum führender, weltweit tätiger Unternehmen im Bereich Energiedienstleistungen, Ausrüstungen und Technologien bereit. SCF hat in seiner Geschichte in mehr als 80 Plattformunternehmen investiert und mehr als 400 zusätzliche Übernahmen getätigt, um 18 börsennotierte Energiedienstleistungs- und -ausrüstungsunternehmen aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterhält Büros in Calgary, Aberdeen und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.scfpartners.com.

Über CIRCOR

CIRCOR International, Inc. wurde 1999 gegründet und entwirft, produziert und vermarktet differenzierte Durchflussregelungsprodukte und -subsysteme für Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Produktportfolio an anerkannten, marktführenden Marken (Allweiler, Houttuin, Imo, Hale Hamilton, Aerodyne Controls, CIRCOR Aerospace, RTK, Schroedahl, Tushaco, Warren und Zenith), die die betriebsnotwendigen Anforderungen seiner Kunden erfüllen.

CIRCOR vertreibt seine Lösungen direkt und über verschiedene Vertriebspartner an mehr als 14.000 Kunden in rund 100 Ländern. Das Unternehmen ist weltweit mit circa 3.000 Mitarbeitern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://circor.com

