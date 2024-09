© Foto: J. David Ake/AP



Für Anleger bleibt der September eine herausfordernde Zeit. Gezielte Investments in bewährte September-Performer könnten helfen, die Volatilität zu meistern.Der September gilt traditionell als schwächster Monat für den Aktienmarkt. Die großen US-Indizes wie der S&P 500 fielen in den vergangenen Septembern besonders stark. Auch in diesem Jahr stehen die Märkte unter Druck, während Anleger auf den Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November warten und die aktuellen Konjunkturdaten zusätzlich verunsichern. Doch nicht alle Unternehmen sind gleichermaßen betroffen. Einige Aktien haben sich in den vergangenen Jahren im September gut entwickelt. Mithilfe von FactSet-Daten hat …