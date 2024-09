The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2024



ISIN Name

CA26142Q2053 DRAGANFLY INC.

SE0016288641 FSPORT AB

SG2E68980290 CIVMEC LTD

SG9999019087 GRINDROD SHIPPING HLDGS

US01675A1097 ALLBIRDS INC.

US04546L1061 ASSETMARK FIN. DL-,001

US53225G1022 LIGHTINTHEBOX HLDGS S.ADR

