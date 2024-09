Diese strategische Akquisition erweitert die globalen Fähigkeiten von Antenna und unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens, Partnerschaften mit globalen Organisationen zu schließen, um deren Beiträge zu den Themen Klima, Nachhaltigkeit und technologische Transformation zu verbreiten

Die Antenna Group gab heute die Übernahme von Rubikon PR, einem führenden tschechischen Unternehmen für Public Relations und Marketing, bekannt. Dieser Schritt führt zu einer bedeutenden Erweiterung der Geschäftstätigkeit der Antenna Group in Europa und bekräftigt ihr Engagement, durch innovative Kommunikationsstrategien positive globale Veränderungen voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904727700/de/

(Graphic: Business Wire)

Rubikon wurde 2012 gegründet und ist für seine Expertise in den Bereichen sozialer Einfluss, Fintech, Immobilien, Technologie und Industrie bekannt. Durch die nahtlose Integration von Rubikon in die globalen Geschäftstätigkeiten von Antenna kann das Unternehmen nicht nur seine globale Präsenz ausbauen, sondern auch seine Fähigkeit verbessern, kreative, datengesteuerte Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen. Durch diese strategische Integration wird die beeindruckende Kundenliste von Rubikon darunter Too Good To Go, Freedom Finance und SkyShowtime nun auch Zugang zu den Full-Stack-Dienstleistungen der Antenna Group in den Bereichen digitales Marketing, Kommunikation und Public Affairs sowie zu deren fundiertem Fachwissen und preisgekrönten kreativen Talenten erhalten.

Die durch diese Zusammenführung erzeugten Synergien kommen in Anbetracht des florierenden Klimatechniksektors in der Tschechischen Republik gerade zur rechten Zeit. Verbraucherfreundliche Verordnungen in der Tschechischen Republik haben es Hausbesitzern leichter gemacht, Solaranlagen auf ihren Dächern zu installieren, und die Solarindustrie im großen Maßstab befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Mit einem Anstieg der installierten PV-Kapazität um 236 allein im Jahr 2023 eröffnen die Region Mittel- und Osteuropa (MOE) und die Europäische Union spannende Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und Innovation.

"Wir freuen uns sehr, Rubikon in der Familie der Antenna Group willkommen zu heißen", so Keith Zakheim, CEO der Antenna Group. "Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Antenna, da sie unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen weiter festigt, Innovationen zu fördern, nachhaltiges Wachstum auf der ganzen Welt voranzutreiben und eine bedeutende Wirkung in großem Maßstab zu erzielen. Diese Union bedeutet nicht nur eine Ausweitung unserer geografischen Präsenz, sie erweitert auch unsere Fähigkeit, aussagekräftige Botschaften zu entwickeln, die über Grenzen hinweg Anklang finden. Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres Engagements für eine nachhaltigere Zukunft, die wir durch die Kraft des Storytellings, der Kreativität und der Technologie fördern wollen. Wir sind bereit, gemeinsam neue Wege zu beschreiten, indem wir Marken mit Zielgruppen über Grenzen hinweg verbinden und positive Veränderungen in einer zunehmend vernetzten Welt vorantreiben."

Šimon Rákosník, EVP der CEE-Region, fügte hinzu: "Teil von Antenna Group zu werden, eröffnet unseren Kunden und unserem Team eine Welt voll neuer Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, unsere lokalen Kenntnisse mit der globalen Expertise von Antenna zu verbinden, vor allem in Bereichen wie Cleantech und nachhaltige Technologien. Mit vereinten Kräften können wir Kommunikationsstrategien entwickeln, die den Geschäftserfolg fördern und zur Lösung einiger der dringendsten Herausforderungen der Welt beitragen."

Diese Übernahme, die auf die kürzlich erfolgte Expansion nach London erfolgt, verdeutlicht das Engagement der Antenna Group für den Aufbau eines wirklich globalen, integrierten Netzwerks, das die sich wandelnden Kundenbedürfnisse in einem zunehmend komplexen Markt erfüllen kann. Durch die Kombination der regionalen Expertise von Rubikon mit seinen weltweiten Ressourcen schafft Antenna ein Powerhouse, das einen beispiellosen Mehrwert bieten und positive Veränderungen in Nordamerika, Europa und darüber hinaus vorantreiben kann.

ÜBER DIE ANTENNA GROUP

Die Antenna Group ist eine globale integrierte Marketing- und Kommunikationsagentur, die mit den spannendsten und innovativsten Unternehmen der Welt aus den Sektoren Klima, Energie, Mobilität, Immobilien, Gesundheitswesen und aufstrebende B2B-Technologien zusammenarbeitet. Zu unseren Kunden gehören transformative und renommierte Unternehmen, Start-ups, Investoren und gemeinnützige Organisationen, die an der Spitze des "Age of Adoption" stehen der modernen Welt, in der Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren mit Hochdruck Klimatechnologie und nachhaltige Lösungen einführen. Weitere Informationen finden Sie unter antennagroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904727700/de/

Contacts:

Medien:

Isaac Steinmetz

Antenna Group

isaac.steinmetz@antennagroup.com