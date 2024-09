Movado, Schweizer Uhrmacher seit 1881, macht seinen nächsten Schritt und kooperiert mit legendären und aufstrebenden Ikonen aus Musik, Sport und Film

MOVADO (NYSE: MOV) ist stolz, seine neue Liste von Markenbotschaftern als Hauptakteure von "When I Move You Move", der neuen globalen Kampagne mit legendären und aufstrebenden Legenden aus der Schauspielerei sowie mit Musik-, Sport- und Wirtschaftslegenden bekannt geben zu dürfen. An der Kampagne nehmen die renommierte Schauspielerin Jessica Alba, die legendäre Oscar-gekrönte Schauspielerin Julianne Moore, der ikonische Grammy-preisgekrönte Rapper, Schauspieler und Unternehmer Ludacris, der Pro Bowl und All-Pro Runningback Christian McCaffrey, der All-Star Point Guard sowie das Mitglied der US-Sommer-Olympiamannschaft und Goldmedaillengewinner von 2024 Tyrese Haliburton teil.

Movado Launches Icons Campaign Featuring Ludacris, Christian McCaffrey, Jessica Alba, Tyrese Haliburton and Julianne Moore as Global Ambassadors. (Credit: Mert Alas Marcus Piggott)

"Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit dieser Liste erstaunlicher Talente aus Kultur und Unterhaltung und sie in unserer globalen Markenkampagne 2024-2025 präsentieren zu dürfen", so Efraim Grinberg, Chairman und CEO, Movado Group. "Es war uns wichtig, dass wir uns auf Einzelpersonen einlassen, die wirklich die Innovation und das Engagement für Exzellenz und ikonisches Design von Movado verkörpern. Diese Kampagne verfügt über unglaublich viel Energie und Bewegung, die dynamisch ist und das Gefühl vermittelt, mit Movado verbunden zu sein."

Bewegung war die Inspiration für diese Kampagne da sie die Schlüsselkomponente der DNA der Marke ist, wobei Movado auf Esperanto, einer 1887 erfundenen Sprache, um Kommunikationsbarrieren abzubauen, "Immer in Bewegung" bedeutet. Talente werden gewonnen, indem man sich auf sie zubewegt und mit dem Nummer-eins-Billboard- und Grammy-nominierten Song "Stand Up" von Ludacris aus dem Jahr 2003 interagiert wird. Der Refrain "When I move you move" ist eine Aufforderung zum Handeln der Menschen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie das tun, was sie wirklich bewegt.

Movado kooperierte mit dem Creative Director Robert Lussier von The Style Council Paris und den globalen Modefotografen Mert Alas und Marcus Piggott, um seine Vision zu entwickeln. Das Styling wurde von dem prominenten Stylisten Mel Ottenberg durchgeführt und von dem Bewegungsdirektor Stephen Galloway choreografiert.

"Im letzten Jahr haben wir uns auf eine Reise begeben, um unsere Marke zu neuen Höhen zu führen, indem wir eine kulturell relevante Kampagne entwickelt haben, die einen bewegt die im wahrsten Sinne des Wortes den Wunsch weckt, aufzustehen und sich zu bewegen", so Margot Grinberg, President, Movado. "Unser Ziel ist es, disruptiv zu sein und hervorzustechen etwas Unerwartetes zu tun, das Sie dazu bringen wird, innezuhalten und mehr von Movado sehen zu wollen. Dadurch wird unsere Marke im Gedächtnis bleiben und weltweit neue Zielgruppen ansprechen."

Die "When I Move You Move"-Kampagne umfasst Zeitmesser aus den wichtigsten Uhrenfamilien, wobei jede Ikone ganz bestimmte Teile tragen wird, die zu ihrem einzigartigen und persönlichen Stil passen.

Die Kampagne wird das ganze Jahr über im Fernsehen, in digitalen und gedruckten Medien, darunter Zeitschriften und Out-of-Home-Medien, sowie auf allen Social-Media-Plattformen zu sehen sein. Um mehr über die Kampagne zu erfahren, klicken Sie bitte hier Movado.com.

Über MOVADO

Seit 1881 gibt es bei Movado keinen Stillstand und die Marke hat sich stets weiterentwickelt. Das Engagement für modernes Design und Innovation hat Movado zu einem der weltweit führenden Uhrmacher werden lassen, mit einem stolzen 143-jährigen Erbe Schweizer Handwerkskunst, Design und Exzellenz. Durch gekonnte Verbindung von Kunstfertigkeit, Innovation und Technologie hat Movado über 100 Patente erworben und stellt Uhren in 20 Museen rund um den Globus aus.

Die Marke ist langjähriger Unterstützer der darstellenden Künste und anderer wohltätiger Zwecke und ist stolz darauf, mit Organisationen wie Lincoln Center for the Performing Arts, Jazz at Lincoln Center, dem Public Art Fund, The Studio Museum of Harlem, Derek Jeter's Turn 2 Foundation, BCRF (Breast Cancer Research Foundation) und Jewelers for Children zusammenzuarbeiten.

Über Movado Group

Movado Group, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt weltweit Uhren von MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® und LACOSTE® sowie in geringerem Umfang Schmuck und andere Accessoires. Außerdem betreibt Movado Group, Inc. Company Stores in den Vereinigten Staaten und Kanada.

