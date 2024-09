TOM FORD gibt die Ernennung von Haider Ackermann zum Creative Director mit sofortiger Wirkung bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904413976/de/

Haider Ackermann appointed Creative Director, TOM FORD. (Photo Credit: Ethan James Green)

In seiner neuen Rolle wird Ackermann die kreative Leitung für alle TOM FORD Modekategorien übernehmen, einschließlich Herrenmode, Damenmode, Accessoires und Brillen, und die kreative Vision für die gesamte Marke leiten. TOM FORD gehört zu The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), wobei das Modegeschäft an die Ermenegildo Zegna Group (NYSE:ZGN) und das Brillengeschäft an Marcolin SpA lizenziert ist.

Gründer Tom Ford sagte: "Ich bin schon lange ein großer Fan von Haiders Arbeit. Ich finde sowohl seine Damen- als auch seine Herrenmode gleichermaßen überzeugend. Er ist ein unglaublicher Kolorist, seine Schneiderei ist scharf und vor allem ist er modern. Wir teilen viele der gleichen historischen Referenzen und ich bin gespannt, was er mit der Marke anstellt. Ich vermute, dass ich der erste sein werde, der nach seiner Show im März aufsteht und applaudiert."

Der in Bogotá, Kolumbien, geborene Franzose wuchs in Äthiopien, dem Tschad, Algerien, den Niederlanden und Belgien auf, wo er an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen Mode studierte. Ackermann ist bekannt dafür, luxuriöse Stoffe mit tadelloser Schneiderkunst zu kombinieren und hat für seine avantgardistischen, aber dennoch tragbaren Entwürfe, die von Berühmtheiten bevorzugt werden, viel Beifall geerntet.

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass ich das Erbe von Tom Ford, den ich seit langem bewundere und vor dem ich den größten Respekt habe, in Ehren halten werde", sagte Ackermann. "Ich freue mich sehr auf das, was vor uns liegt."

Ackermanns erste Kollektion wird auf der Paris Fashion Week im März 2025 debütieren. Er wird in Paris arbeiten und an Guillaume Jesel, President und CEO, TOM FORD und Luxury Business Development, The Estée Lauder Companies, und an Lelio Gavazza, CEO, TOM FORD FASHION, Ermenegildo Zegna Group, berichten.

"Haider ist einer der weltweit visionärsten und inspirierendsten Talente der Modebranche. Er schöpft aus seiner tiefen Affinität für die globale Kultur und die Kunst, um fesselnde Mode und einprägsame emotionale Verbindungen zu schaffen. Er ist der ideale Steward, um TOM FORD in die Zukunft zu führen", sagte Jesel.

"Ich freue mich sehr, Haider als Creative Director von TOM FORD begrüßen zu dürfen. Seine unvergleichliche Kreativität, die mit der DNA der Marke übereinstimmt, sowie seine renommierte Erfahrung im Luxusbereich werden dazu beitragen, das Modeunternehmen in seiner nächsten wichtigen Expansionsphase voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von TOM FORD FASHION wird Haiders moderne Vision für Herren- und Damenmode von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir die vielen Projekte, die wir in der Entwicklung haben, vorantreiben und umsetzen", sagte Gavazza.

Über TOM FORD

TOM FORD ist ein globales Designhaus, das außergewöhnliche Luxusprodukte für Damen- und Herrenmode, Accessoires, Brillen und Schönheit anbietet. Die 2005 von Tom Ford gegründete Marke ist auf mehr als 100 Märkten weltweit vertreten und gilt als Architekt des luxuriösen Glamours. Im Jahr 2023 wurde The Estée Lauder Companies zum alleinigen Eigentümer der Marke TOM FORD und ihres gesamten geistigen Eigentums. Im Zusammenhang mit der Übernahme hat The Estée Lauder Companies langfristige Lizenzen mit der Ermenegildo Zegna Group für TOM FORD FASHION und Marcolin für TOM FORD EYEWEAR abgeschlossen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904413976/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Giuseppe Torrisi

TOM FORD, Global Communications Director

Giuseppe.Torrisi@tomfordfashion.com