Altium LLC, ein Weltmarktführer im Bereich Software und Lösungen für die Elektronikindustrie, und Mouser Electronics, ein weltweit autorisierter Vertriebshändler für Halbleiter und elektronische Bauteile, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, deren Ziel darin besteht, die Ausbildung und Karrierechancen im Bereich Elektronik weltweit zu fördern. Durch diese Zusammenarbeit soll die nächste Generation von Elektronikingenieuren durch gleichberechtigten Zugang zu modernsten Design-Tools und Ressourcen gestärkt werden, was den Aufbau einer Gemeinschaft von Innovatoren zur Gestaltung der Zukunft fördert.

Das Altium Educator Center, ein Drehkreuz für innovative Lehr- und Lernmethoden im Bereich Elektronikdesign und PCB-Entwicklung, stellt in Zusammenarbeit mit dem Altium Student Lab ein umfassendes Programm mit dem Ziel bereit, Universitätsstudenten auf die Anforderungen der Industrie vorzubereiten. Im Rahmen dieses Programms erhalten Lehrkräfte die erforderlichen Tools und Ressourcen, um professionelles Elektronikdesign zu unterrichten. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Studierenden praktische Erfahrung im PCB-Design sammeln und eine solide Einführung in die Elektronik erhalten.

"Unsere Mission lautet, Lehrpläne auf College-Niveau und professionelle Tools bereitzustellen, die den Studierenden die Kunst, Wissenschaft und Technologie des Leiterplattenentwurfs näherbringen", erklärt Rea Callender, Vice President of Education bei Altium. "Wir freuen uns, unseren diesjährigen Lehrplan mit dem gemeinsamen Ziel zu erweitern, Indien und anderen aufstrebenden Märkten praktische Fähigkeiten zu vermitteln. Durch die Zusammenarbeit mit Mouser möchten wir die Bildungserfahrung verbessern und den Studierenden die aktuellsten Ressourcen und Branchenkenntnisse vermitteln."

Mouser, ein für seine Branchenexpertise und sein umfangreiches Sortiment an elektronischen Komponenten bekanntes Unternehmen, trägt mit seinen Lehrmaterialien zur Bereicherung dieser Partnerschaft bei. Zu diesen Ressourcen gehören reale Fallstudien, praktische Demonstrationen und Anwendungsbeispiele, die den Lernenden die neuesten Informationen, Trends und Technologien vermitteln. Durch diese Integration wird dafür gesorgt, dass Studierende und Fachkräfte gleichermaßen ein ganzheitliches Verständnis der Prinzipien und Praktiken des Elektronikdesigns entwickeln und somit auf die effektive Bewältigung realer Herausforderungen vorbereitet werden.

"Wir freuen uns sehr, im Rahmen dieser großartigen Initiative mit Altium zusammenzuarbeiten", so Glenn Smith, President und CEO von Mouser Electronics. "Unser Ziel besteht darin, die Ingenieure von morgen mit dem nötigen Wissen und den erforderlichen Tools auszustatten, um in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche erfolgreich zu sein. Durch die Kombination unseres umfangreichen Sortiments an Komponenten und Lehrmaterialien mit der innovativen Designsoftware von Altium bieten wir eine umfassende Lernerfahrung, die die Lücke zwischen Ausbildung und Industrie schließt."

Altium und Mouser engagieren sich gemeinsam für die Förderung von Innovation und Exzellenz in der Ausbildung im Bereich Elektronikdesign und ebnen so den Weg für eine neue Generation qualifizierter Ingenieure und Designer.

Über Altium

Altium Limited, ein Unternehmen der Renesas Group, ist ein international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, das Innovationen im Bereich Elektronik vorantreibt. Altium entwickelt seit über 30 Jahren Software, die die Produktivität von PCB-Designern und Elektrotechnikern maximiert. Immer mehr PCB-Designer und Ingenieure, von Einzelpersonen bis hin zu multinationalen Konzernen, entscheiden sich für die Software von Altium, um elektronische Produkte zu entwerfen und zu realisieren.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Distributors, mouser.com, steht der weltweiten Gemeinschaft von Elektronikentwicklern und -käufern in mehreren Sprachen und Währungen zur Verfügung und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Markenherstellern. Mouser bietet 28 Support-Standorte weltweit, um einen erstklassigen Kundenservice in der lokalen Sprache, Währung und Zeitzone zur Verfügung zu stellen. Von seinen 1 Million Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebseinrichtungen im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

