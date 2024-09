Eigentlich gehört der renommierte Experte Tom Lee von Fundstrat zu den Bullen an der Börse und eilt mit seinen Prognosen oft dem Markt voraus. Doch nun warnt angesichts der aktuellen Ereignisse sogar dieser bullische Marktbeobachter vor einem Abverkauf bei Aktien. Ist das ein massives Warnsignal für Anleger? Aktien haben in dieser Woche, speziell am Dienstag, eine grauenhafte Performance hingelegt. Dementsprechend droht sich der Abverkauf aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...