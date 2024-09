Positive Entwicklung im XETRA-Handel

Die Nordex-Aktie zeigte im XETRA-Handel eine positive Tendenz. Der Kurs stieg im Laufe des Tages um 1,4 Prozent auf 14,36 EUR an. Insgesamt wurden 231.138 Aktien gehandelt, was die Marktdynamik unterstreicht. Am 14.05.2024 erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 15,77 EUR, was 10,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Das Tief der letzten 52 Wochen wurde am 22.01.2024 bei 8,62 EUR verzeichnet. Experten prognostizieren für 2024 ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR, was potenziellen Raum für weitergehende Kursgewinne bietet.

Finanzkennzahlen und Prognosen

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 die Zahlen für das abgelaufene Quartal, welches am 30.06.2024 endete. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 0,00 EUR je Aktie, gegenüber einem Verlust von -0,36 EUR im Vorjahresquartal. Gleichzeitig konnte Nordex eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR verbuchen, im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse ist für den 14.11.2024 geplant, mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Ergebnisse wird am 17.11.2025 gerechnet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie.

