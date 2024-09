FLOKI Prognose: -20 %! Darum setzen Anleger jetzt auf PEPU

Kryptowährungen geben in den letzten 24 Stunden deutlich nach, obgleich der scharfe Rücksetzer zwischenzeitlich gekauft wird. So konnte sich Bitcoin mittlerweile nach einem Test des Supports bei 56.000 US-Dollar wieder auf 58.000 US-Dollar erholen. In den vergangenen sieben Tagen stehen hier rund 2 Prozent Kursverluste für die wertvollste Kryptowährung der Welt zu Buche. Andere Kryptos kommen hier deutlich stärker unter die Räder. So ist FLOKI mit mehr als 20 Prozent Kursverlusten in den letzten sieben Tagen eine der schwächsten Top 100 Kryptos.

Einen Platz in der Top 50 hat FLOKI damit nicht mehr. Aktuell liegt die Bewertung noch bei 1,1 Milliarden US-Dollar. Zwischenzeitlich wurde FLOKI übrigens schon mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet, sodass der bekannte Meme-Coin zwei Drittel seines Werts eingebüßt hat.

Anleger setzen derweil auch auf andere Meme-Coins, die einen konkreten Nutzen haben wollen. Ein heißer Kandidat, der Stärke offenbart, ist Pepe Unchained (PEPU).

FLOKI Alternative: Pepe Unchained sammelt 12 Mio. $ ein - bullisch!

Pepe Unchained zeigt trotz der jüngsten Rücksetzer im Kryptomarkt beeindruckende Fortschritte. Das Projekt konnte bisher knapp 12 Millionen US-Dollar an Kapital akquirieren, was auf das Vertrauen der Anleger in das Wachstumspotenzial des neuen Krypto-Projekts hinweist. Viele Investoren bevorzugen Projekte mit relativer Stärke, Meme-Coins bleiben auch 2024 ein wichtiger Bestandteil der Krypto-Landschaft. Ihr spielerischer Ansatz und das oft humorvolle Marketing ziehen nach wie vor zahlreiche Interessenten an. Doch mitunter gibt es hier auch einen klaren Zweck.

Gleichzeitig gewinnen Lösungen für die Skalierung von Ethereum, wie sogenannte Layer-2-Lösungen, zunehmend an Bedeutung. Diese Technologien sollen die Haupt-Blockchain entlasten, indem sie Transaktionen abseits der Layer-1-Ebene abwickeln. Dies hat zur Folge, dass die Transaktionen nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger werden. Inzwischen existiert ein breites Spektrum an Layer-2-Lösungen, die für verschiedene Anwendungsbereiche optimiert sind. Pepe Unchained hat sich dabei insbesondere auf die Anwendung im Bereich der Meme-Coins spezialisiert.

Zum Pepe Unchained Presale

Der Erfolg von Ethereum hängt stark von der Implementierung solcher Layer-2-Technologien ab, da diese die Kapazitätsgrenzen der Layer-1-Blockchain deutlich erweitern. Pepe Unchained möchte das Meme-Coin-Trading mithilfe dieser Technologie optimieren. Die eigens entwickelte Layer-2-Lösung verspricht dabei nicht nur schnellere und günstigere Transaktionen, sondern auch eine höhere Effizienz im Handel mit Meme-Coins.

Ein weiterer Vorteil von Pepe Unchained ist die Entwicklung eines Blockchain-Explorers, der zusätzliche Transparenz bei Transaktionen auf der Plattform bieten soll. Dies erhöht das Vertrauen in die Plattform und erleichtert den Nutzern die Nachverfolgung ihrer Transaktionen. Neben dem $PEPU Token sind auch weitere Meme-Coins geplant - PEPU ist erst der Anfang. Mittelfristig soll Pepe Unchained die grundlegende Blockchain für ein Ökosystem an Meme-Coins sein.

Derzeit befinden sich die $PEPU Token im Vorverkauf. Interessenten haben nur noch kurze Zeit, um die Token zum aktuellen Preis zu erwerben, da in 48 Stunden schon die nächste Preisanpassung bevorsteht. Anleger können die Token über verschiedene Zahlungsoptionen wie ETH, USDT oder BNB erwerben und anschließend mit einer Rendite von 170 Prozent APY staken.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.