Berlin (ots) -Kurz vor Beginn der IFA, die in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum feiert, fand in Berlin am 4. September ein weiteres traditionsreiches Highlight der Technik-Branche statt: DER GOLDENE COMPUTER 2024. Zum 27. Mal zeichnete COMPUTER BILD die größten technischen Innovationen und besten Gadgets aus. Rund 120 Gäste aus der Technik- und Unterhaltungsbranche waren bei der Verleihung im Axel-Springer-Hochhaus dabei. Moderatorin Barbara Schöneberger führte kompetent und unterhaltsam durch den Abend.Mehr als 60.000 Leserinnen und Leser nahmen im Vorfeld an der Online-Leserwahl teil, um in 13 Kategorien für die diesjährigen Gewinner abzustimmen, 104 Nominierte standen zur Auswahl. Zudem kürte die Chefredaktion von COMPUTER BILD die Innovation des Jahres: Mit seiner OmniSense-Technologie erkennt der Dreame Roboticmower A1 die Rasenfläche ohne Begrenzungskabel und erweist sich somit als besonders praktischer Alltagshelfer.Auch in diesem Jahr setzte DER GOLDENE COMPUTER einen Fokus auf Künstliche Intelligenz und widmete sich aktuellen Einsatzmöglichkeiten für KI anhand verschiedener Hardware- und Software-Lösungen, vorgestellt von der COMPUTER BILD-Chefredaktion. Präsentiert wurde unter anderem eine Live-Übersetzung zwischen Samsung-Smartphones, die Telefonate zwischen zwei Gesprächspartnern ermöglicht, die unterschiedliche Sprachen sprechen, sowie die Sound-Technologie des AnkerWork S600, ein Lautsprecher, der mittels KI alle Nebengeräusche im Raum unterdrückt. Das Interesse der Leserinnen und Leser an KI zeigt sich auch bei den Preisträgern: ihr Favorit in der Kategorie "Software, Apps & Services" ist die ChatGPT App.COMPUTER BILD-Chefredakteur Dirk General-Kuchel warnte aber auch vor den Risiken von KI und stellte in diesem Zuge eine brandneue Face-Swap-KI vor, mit der sich bei Video-Telefonaten Gesichter in Echtzeit austauschen lassen - eine ebenso faszinierende wie riskante Technologie, die zeigt, welche Täuschungsmöglichkeiten Künstliche Intelligenz leider auch bietet.Dirk General-Kuchel: "KI breitet sich zunehmend in unserem alltäglichen Leben aus und erweist sich als nützliche Unterstützung, die aber auch Risiken birgt. Das ist ein spannender Prozess, den wir wachsam und mit Begeisterung begleiten. Mit COMPUTER BILD stehen wir unseren Leserinnen und Lesern mit technischer Expertise zur Seite und beraten sie fundiert sowohl in Sachen Sicherheit als auch bei Kaufentscheidungen."Die Gewinner des 27. GOLDENEN COMPUTER im Überblick:- TV: Samsung QN900D- Smartphone: Samsung S24 Ultra- Smarthome: FritzBox 5690 Pro- New Mobility: VW ID.7- Computer: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra- Computer-Zubehör: Dell Ultrasharp U4025QW- Software, Apps & Services: ChatGPT App- Security: Norton 360 Advanced- Sound: Teufel Stereo L2- Foto: Canon EOS R100- Finanzen & Fintech: Wiso Steuer 2024- New Energy: Kleines Kraftwerk- Entertainment: Magenta TV- Innovationspreis (Preis der Chefredaktion): Dreame Roboticmower A1