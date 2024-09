Integration bietet verbesserte Erkennung und Analyse von Bedrohungen in kritischen Industrieumgebungen

Cyolo, der führende Anbieter von sicheren Fernzugriffslösungen für Operational Technology (OT) und Industrial Control Systems (ICS), kündigte heute seine neue Integration mit IBM Securitys QRadar Security Information and Event Management (SIEM)-Angeboten vor Ort an. Gemeinsam werden Cyolos branchenführende PRO Secure Remote Access Platform (SRA) und IBMs QRadar SIEM die Cybersicherheitsfunktionen wie die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in kritischen OT/ICS-Umgebungen verbessern.

Die Integration baut auf IBMs früherer Investition in Cyolo während der Serie-B-Finanzierungsrunde auf: Im Oktober 2022 investierte IBM Ventures Kapital, Cybersicherheitsexpertise und technische Ressourcen in Cyolo.

Die Integration kommt zu einer Zeit, in der die Industrie 4.0 unter starker regulatorischer Beobachtung steht und Unternehmen dringend fortschrittliche Sicherheitstools benötigen, um konform und geschützt zu bleiben. Sicherheits- und Betriebsteams sind zudem mit der wachsenden Anzahl von vernetzten Geräten und Datenmengen in ihren Umgebungen überfordert, was ihre Fähigkeit zum Risikomanagement und zur Gewährleistung der betrieblichen Effizienz beeinträchtigt. Die derzeitige Qualifikationslücke im OT-Bereich verschärft diese Herausforderungen noch, so dass Drittanbieter zur Unterstützung bei kritischen Vorgängen erforderlich sind. Dies erhöht folglich das Risiko, da viele CISOs keinen Überblick über die Aktivitäten Dritter im Netzwerk ihres Unternehmens haben.

Diese neue Integration eröffnet neue Möglichkeiten:

Verwertbare Informationen: Eine noch effizientere und sicherere Analyse kritischer OT-Umgebungen ist jetzt möglich, da Daten schnell von Standorten extrahiert werden können, für die bisher ein Zugang vor Ort erforderlich war.

Verbesserte Entscheidungsfindung: Bessere Sichtbarkeit, Kontrolle und Geschwindigkeit ermöglichen jetzt eine noch fundiertere Entscheidungsfindung in kritischen Umgebungen.

"Die Integration von Cyolo in die Vor-Ort-Lösung QRadar von IBM Security stellt einen bedeutenden Meilenstein in der OT-Sicherheit dar", so Joe O'Donnell, EVP Corporate Development und OT-Geschäftsführer bei Cyolo. "Wir bieten OT-Praktikern und Industrieunternehmen einen leistungsstarken Schutzschild gegen sich entwickelnde Bedrohungen. Während die Welt Industry 4.0 umarmt, bietet unser kombiniertes Angebot nicht nur überlegene Sicherheit, sondern auch einen Weg zu betrieblicher Widerstandsfähigkeit."

Über Cyolo

Cyolo ist ein führender Cybersecurity-Innovator, der innovative Zugangslösungen für alle Umgebungen und Einsatzszenarien anbietet. Mit dem Fokus auf Sicherheit, betriebliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit fördert Cyolo mit seiner Cyolo PRO (Privileged Remote Operations)-Lösung den Übergang von der reinen Zugangsgewährung zur Befähigung von Betrieb, Produktivität und Compliance. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://cyolo.io/.

