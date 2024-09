QIAGEN entwickelt erstes QIAstat-Dx IVD-Panel für neurodegenerative Anwendungen // Neues QIAstat-Dx-Panel identifiziert APOE-Genotypen, die als einer von vielen Faktoren eine Rolle bei der Einschätzung des Risikos einer Alzheimererkrankung spielen können // Kooperation sieht Markteinführung des ersten kommerziell erhältlichen IVD-Kits für die APOE-Genotypisierung vor

VENLO, Niederlande, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Kooperation mit Eli Lilly and Company zur Unterstützung bei der Entwicklung eines in-vitro-diagnostischen Panels (IVD) für QIAGENs Multiplex-Testplattform QIAstat-Dx zum Nachweis von APOE-Genotypen bekannt gegeben. Diese können eine Rolle bei der Diagnose der Alzheimer-Krankheit spielen. Damit stellt die Zusammenarbeit einen bedeutenden Meilenstein dar: Das QIAstat-Dx-Panel wäre das erste kommerziell erhältliche IVD für die APOE-Genotypisierung.

Die Vereinbarung markiert zudem die erste öffentlich bekannt gegebene Kooperation für eine klinische Anwendung des QIAstat-Dx-Systems im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen. Sie ergänzt zwei weitere Kooperationsprojekte mit anderen Unternehmen zur Diagnostikentwicklung für QIAstat-Dx. Das System ist für den Einsatz in Laboren konzipiert und verwendet kosteneffiziente Einwegkartuschen, die alle Reagenzien und die Probenaufbereitung integrieren. Mittels Multiplex-Echtzeit-PCR weist es zuverlässig genetische Varianten nach, Ergebnisse liegen nach rund einer Stunde vor. Mit insgesamt mehr als 4.000 weltweit platzierten Instrumenten hat QIAstat-Dx eine starke Präsenz bei der Untersuchung auf Infektionskrankheiten, die nun auch auf andere Krankheits- und Anwendungsbereiche ausgeweitet wird.

"Unsere Zusammenarbeit mit Eli Lilly zur Entwicklung des QIAstat-Dx-IVD-Panels unterstreicht unser Engagement, die Gesundheitsversorgung mit einer einzigartigen Bandbreite an Testtechnologien und -plattformen voranzutreiben, zu denen nun auch Multiplexing-Funktionen des QIAstat-Dx gehören", so Jonathan Arnold, Vice President, Head of Translational Science and Precision Diagnostics bei QIAGEN. "Durch die Bereitstellung einer präzisen APOE-Genotypisierung wollen wir Alzheimer-Patientinnen und -Patienten besser über die Behandlungsmöglichkeiten informieren und ihnen wertvolle Erkenntnisse für ihre Diagnose liefern."

"Wenn man einen diagnostischen Test für den klinischen Einsatz anbietet, ist es unerlässlich, dass er qualitativ hochwertig, präzise und für Patientinnen und Patienten zugänglich ist", so Dr. Anthony Sireci, MSc, Head of Diagnostics Development & Commercialization bei Eli Lilly and Company. "Wir arbeiten mit QIAGEN zusammen, um Daten für diesen APOE-Test zu generieren, da das Unternehmen über umfassende Erfahrung in der Entwicklung diagnostischer Tests verfügt und weltweit tätig ist."

Das QIAstat-Dx IVD-Panel wird sämtliche APOE-Genotypen (APOE2, APOE3, APOE4) nachweisen, die eine Rolle bei der Diagnose von Patientinnen und Patienten mit Alzheimer, der häufigsten Ursache von Demenz, spielen können. Personen mit dem Genotyp APOE4 haben ein höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken, und dies wahrscheinlich in einem früheren Lebensalter als andere. Diejenigen, die zwei Kopien dieses Genotyps tragen (homozygot), werden dabei am ehesten klinische Symptome der Erkrankung entwickeln.

QIAGEN unterhält mehr als 30 Rahmenkooperationsverträge mit globalen Pharma- und Biotech-Unternehmen zur Entwicklung und Vermarktung diagnostischer Tests. QIAGENs Angebot für diese Unternehmen umfasst Technologien von Next-Generation-Sequencing (NGS) über Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bis hin zu digitaler PCR, Probentypen von der Flüssig- bis zur Gewebebiopsie und Krankheitsbereiche von Krebs bis zu Parkinson. Darunter fallen 14 von der FDA zugelassene PCR-basierte Begleitdiagnostika und die im September 2022 bekannt gegebene Kooperation mit Neuron23 zur Entwicklung eines NGS-Begleitdiagnostikums für ein neuartiges Parkinson-Medikament.

Mehr Information über QIAGENs Bestrebungen in der Präzisionsmedizin finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/clp/partnering-for-precision-diagnostics.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Forward-Looking Statement

