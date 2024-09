Toncoin verliert erneut stark! Ist der Crash noch aufzuhalten?

Toncoin ($TON) hat derzeit einen sehr schwierigen Stand. Es ist noch gar nicht lange her, da sah es so aus, als könnte der Telegram-Coin bald neue Höchststände verzeichnen und sogar besser performen als der Bitcoin. Doch die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov in Frankreich hat den Kurs des Coins komplett auf den Kopf gestellt.

Und als wäre das nicht schon genug, folgten auch noch 2 Ausfälle der Blockchain innerhalb von 36 Stunden! Über 5,29 Mrd. US-Dollar hat die Marktkapitalisierung von $TON seitdem verloren. Und wie es aussieht, ist das erst der Anfang der Probleme für Toncoin.

(Auch heute verliert Toncoin wieder fast 8 Prozent - Quelle: coinmarketcap.com)

Toncoin fällt und fällt

Wie es aussieht, waren die Verkäufe zum Zeitpunkt der Verhaftung von Durov nicht das Ende der Bewegung. Mittlerweile hat sich ein starker Abwärtstrend gebildet, der an Momentum zu gewinnen scheint. Auch das Volumen steigt mit an und der EMA 200 wurde schon lange unterschritten. Insgesamt also sehr schlechte Aussichten für den Kurs von Toncoin.

($TON fällt unter hohem Volumen und hat den EMA 200, hier in Blau dargestellt, hinter sich gelassen - Quelle: Tradingview.com)

Aus technischer Sicht gibt es derzeit nicht vieles, was den Investoren Grund zur Hoffnung geben könnte. Alle Anzeichen im Chart stehen auf Sturm und auch die Blockchain-Ausfälle dürften das Vertrauen in den Coin nachhaltig gestört haben. Und als wäre das nicht schon genug, zeigt auch ein sehr treffsicherer Indikator ein Verkaufssignal an.

Der MACD zeigt ein Verkaufssignal an

Der MACD ist einer der treffsichersten Indikatoren im Kryptomarkt, wie in mehreren Auswertungen festgestellt wurde. Besonders aussagekräftig wirkt dieser Indikator, wenn er in einer starken Trendphase verwendet wird. So wie derzeit bei Toncoin.

(Passend zum Abwärtstrend zeigt auch der MACD ein klares Verkaufssignal an - Quelle: Tradingview.com)

Das Verkaufssignal des MACD wirkt wie das letzte Puzzlestück in einem immer klarer werdenden Bild. Der Abwärtstrend im Toncoin wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen. Die nächste relevante Unterstützungslinie liegt aktuell bei 3,37 US-Dollar. Das entspräche einem weiteren Abverkauf von 27 Prozent. Sollte diese Unterstützung ebenfalls gerissen werden, stünde Toncoin ein massiver Crash bis zur Bedeutungslosigkeit bevor! Anleger sollten sich also gut überlegen, ob sie in den wackelnden Coin investieren wollen und wenn ja, sich bewusst sein, dass es sich hierbei um ein absolutes Risikoinvestment handelt. Da gäbe es derzeit auf dem Markt deutlich bessere Alternativen mit einer stabileren Blockchain.

Ist dieser Coin die bessere Alternative zu Toncoin?

Pepe Unchained bringt eine neue Blockchain auf den Markt

Während die Blockchain von $TON einen Ausfall nach dem anderen zu verursachen scheint, hat Pepe Unchained ($PEPU) eine der modernsten Blockchains, die je erschaffen wurden. Die Layer-2-Lösung für Ethereum ermöglicht schnelle Transaktionen und das auch noch extrem günstig. Somit ist sie sowohl der Ethereum- als auch der Toncoin-Blockchain überlegen und könnte dem Coin zu einem sagenhaften Start nach seinem ICO verhelfen.

Die effiziente Blockchain von $PEPU könnte dem Coin bald Gesellschaft bescheren. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sie bald von vielen anderen Entwicklern für ihre Projekte genutzt wird, wodurch ein Ökosystem entstehen würde, von dem Pepe Unchained und seine Anleger profitieren könnten. Von unabhängiger Seite wurde durch SolidProof bestätigt, dass das ganze Projekt um $PEPU absolut seriös und sicher ist. Analysten glauben, dass $PEPU schon bald nach dem Start einen Anstieg von x50 bis x100 erzielen könnte. Anleger, die dabei sein wollen, haben noch für kurze Zeit die Chance, sich die Token im Vorverkauf günstig zu sichern.

Sichere dir jetzt deine $PEPU-Token zum Vorverkaufspreis.

