Bitcoin mit Verlusten - Großinvestoren steigen bei $PEPE-Alternative $PEPU ein

Am Dienstag, den 03.09., fiel der Kurs von Bitcoin kurzfristig auf 55.500 US-Dollar, woraufhin einige Wale begannen, Bitcoin zu akkumulieren. Die Blockchain-Analyse zeigt nun außerdem, dass diese Investoren zur gleichen Zeit auch die neue, unabhängige Version von $PEPE, Pepe Unchained, in ihr Portfolio aufgenommen haben.

Mit den Zuflüssen dieser wichtigen Investoren kann der Coin und sein Vorverkauf fast die 12-Millionen-US-Dollar-Marke erreichen, wobei innerhalb von zwei Tagen zusätzliche 400.000 US-Dollar für die Entwicklung und den Launch des Tokens aufgebracht wurden. Rund 85.000 US-Dollar wurden dabei von zwei Wallet-Adressen investiert, was zeigt, dass nun auch die großen Investoren aggressiv in dieses neue Meme-Coin-Blockchain-Projekt investieren.

Mit seiner technologischen Komponente, die weit über das virale Wachstum eines Meme-Coins hinausgeht, kann der Token viele Anleger überzeugen. Diese Layer-2-Blockchain bietet deutlich schnellere Transaktionen zu günstigeren Preisen, was viele Investoren sich fragen lässt, warum sie noch in langsame und teure Meme-Coins wie $PEPE investieren sollten. Es könnte an der Zeit sein, dass die Kombination aus Meme-Coin und neuer Blockchain Technologie von $PEPU den alten Meme-Coin ablöst.

Mit einem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0094982 US-Dollar sehen die Herausgeber weiterhin tägliche Investitionen von rund 200.000 US-Dollar, bevor der Preis in weniger als 30 Stunden auf 0,00953620 US-Dollar ansteigen wird. Trotz der historisch bärischen Stimmung am Kryptomarkt im September deuten die aktuellen Kapitalflüsse der Großinvestoren in Bitcoin und Pepe Unchained darauf hin, dass sich diese auf ein spannendes drittes Quartal vorbereiten. Immerhin zeigen sich der Oktober und November traditionell als die stärkste Zeit für den Krypto-Markt.

Pepep Unchained Token zum Vorverkaufspreis sichern.

19 Millionen in Bitcoin investiert

Während Bitcoin am Montag noch Gewinne verzeichnete, mussten diese durch den Rückgang am Dienstag um fast 3 Prozent wieder abgegeben werden. Besonders im Krypto-Raum gilt jedoch, dass ein antizyklisches Verhalten oft zu entsprechenden Trading-Erfolgen führen kann. So nutzte ein Wal den Dip und kaufte Bitcoin im Wert von 19 Millionen US-Dollar, womit er nun insgesamt 8.881 Bitcoin im Wert von 136 Millionen US-Dollar in seiner Wallet hält.

This whale bought 322.37 $BTC($19M) again 1 hour ago.



He bought 2,322.37 $BTC($136M) in 5 days and currently holds 8,881 $BTC($523M).



Address:

3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN pic.twitter.com/JcdZGaqYJy - Lookonchain (@lookonchain) September 3, 2024

Ein weiterer Großinvestor, der von Krypto-Influencer Lark Davis "Mr. 100" genannt wird, investierte an diesem Tag ebenfalls 17 Millionen US-Dollar und fügte seiner Wallet 300 weitere Bitcoins hinzu. Diese Bewegungen zeigen, dass Großinvestoren weiterhin Bitcoin-Bestände sammeln.

Während der gesamte Kryptomarkt am Dienstag korrigierte, nutzten auch andere Investoren die Chance, bei Pepe Unchained einzusteigen. Das erst drei Monate alte Projekt verzeichnet deutliche Gewinne im Voeverkauf, und die Investoren scheinen vom Konzept hinter der Layer-2-Technologie überzeugt zu sein. Ein Großinvestor kaufte 24 Ether in PEPU-Tokens, was einem Wert von 56.289 US-Dollar entspricht. Auch andere Großinvestoren setzen auf das Projekt, so investierte eine weitere Wallet 10 ETH im Wert von 25.990 US-Dollar. Diese Wale reihen sich in die bereits bekannte Riege ein, da im Juli bereits eine Investition von fast 200.000 US-Dollar von einer einzigen Wallet verzeichnet wurde.

Solche Transaktionen sind für ein neues Krypto-Projekt immer ein gutes Zeichen, da Wale solche Summen nur in vertrauenswürdige und vielversprechende Projekte investieren. Somit könnte tatsächlich eine Kurssteigerung um mehrere tausend Prozent tatsächlich eintreten, wie es vielfach prognostiziert wird.

Der Zeitdruck für Investoren ist jedenfalls groß, da auf der Website angekündigt wird, dass der Token mit dem Start der neuen Blockchain auf dezentralen Börsen gelistet wird.

Hier noch $PEPU Token kaufen.

Vielversprechende Aussichten

Was viele Großinvestoren besonders überzeugt, sind die vielversprechenden Visionen der Entwickler. So könnte die neue Blockchain nicht nur für den eigenen $PEPU-Token verwendet werden, sondern auch als Grundlage für eine breite Masse von Meme-Coins dienen. Durch die Spezialisierung auf Meme-Coin-Trading bietet das Projekt den optimalen Nährboden, um unterschiedlichste Projekte zu fördern.

Trotzdem bietet die übergeordnete Ethereum-Blockchain weiterhin Vertrautheit, Sicherheit und eine einfache Integration in die Kryptowelt. Auch wenn der September für den Kryptomarkt voraussichtlich schwierig wird, deuten diese bullischen Aussichten für Pepe Unchained auf weiteres Potenzial für Anleger hin. Mit der Ausweitung des Blockchain-Netzwerks und den erwarteten Leistungen auf zentralen Kryptobörsen könnte sich hier die Geschichte von Pepe wiederholen.

In den neuen Pepe Unchained Hype investieren

Influencer, Analysten und Experten im Internet haben zahlreiche Videos zum neuen Coin und seinen möglichen Entwicklungen veröffentlicht. Besonders interessant ist, dass 99Bitcoins als Lernplattform eine Preisprognose für den $PEPU-Token abgegeben hat.

Die Entscheidungen der Großinvestoren geben oft eine gute Richtung für smarte Anleger vor. Durch das erhebliche Kapital können diese Markttrends setzen, die schnell in einen Hype übergehen können. Außerdem haben diese finanzstarken Investoren oft tiefere Einblicke und ausgeklügelte Analysetools, um ihre Gewinne zu optimieren.

Wer nun ebenfalls auf diese neuartige Blockchain in Verbindung mit einem nativen Token setzen möchte, kann dies über die offizielle Website und das integrierte Kauf-Widget tun. Dabei können $PEPU-Tokens gegen ETH, BNB und USDT getauscht werden. Auch der Kauf per Banküberweisung oder Kreditkarte wird angeboten.

Mit verschiedenen Posts haben die Entwickler bereits auf der Social-Media-Plattform X angedeutet, dass die Entwicklung der Blockchain rasch voranschreitet. Wer noch Teil des Projekts werden möchte, sollte sich beeilen, bevor der Vorverkauf geschlossen wird und der Coin nur noch auf dezentralen Börsen erhältlich ist.

Hier Pepe Unchained Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.