Bitcoin News: Japan plant Steuersenkungen für den Handel mit Bitcoin!

Es gibt nur wenige Länder, die ein schwierigeres Steuersystem haben als Deutschland. Doch in Bezug auf Kryptowährungen gilt das mit Sicherheit für Japan. Denn der Inselstaat mit seinen etwa 125 Mio. Einwohnern besteuert den Handel mit Kryptowährungen als sogenanntes "sonstiges Einkommen".

Damit fällt ein progressiver Steuersatz von 15 Prozent bis maximal 55 Prozent an. Damit wird der Handel mit Kryptowährungen wenig lukrativ für japanische Anleger. Diese fordern daher schon lange eine bessere Besteuerung mit einem fixen Steuersatz. Und diese Idee könnte nun bald Wirklichkeit werden.

Senkt Japan bald die Steuern auf 20 Prozent?

Laut aktuellen Meldungen könnte die hohe Besteuerung in Japan für den Handel mit Kryptowährungen schon bald wegfallen! Denn wie die japanische Finanzaufsicht nun bekannt gab, gibt es konkrete Pläne, den Handel mit Kryptowährungen ab dem Jahr 2025 mit einem fixen Steuersatz von 20 Prozent zu besteuern. Damit fielen Kryptowährungen in dieselbe Kategorie wie Aktien, die ebenfalls mit diesem Fixsteuersatz abgegolten werden.

JUST IN: Japan's FSA wants to align crypto tax rates with traditional financial assets.



The proposed 2025 reform could cut taxes on crypto profits from 55% to 20% and allow loss carryovers. pic.twitter.com/fz2gYrsw8V - Cointelegraph (@Cointelegraph) September 4, 2024

Diese Steuersenkung ist nicht nur fair und längst überfällig, sondern könnte auch äußerst positive Folgen für den Kurs des Bitcoins haben. Denn dadurch werden höchstwahrscheinlich bald viel mehr Menschen in Japan beginnen, in den Kryptomarkt zu investieren. Damit könnte eine Menge frisches Kapital in den Markt gespült werden. Für den Kurs des Bitcoins sind das also hervorragende Nachrichten und entsprechend reagiert auch der Kurs.

Wale bringen sich bereits in Stellung

Die Nachricht um die mögliche Steuersenkung in Japan wird allgemein am Markt sehr positiv aufgenommen. Einige Wale beginnen deshalb bereits wieder damit, sich in Stellung zu bringen. Nachdem schon in den letzten Tagen vermehrt Nachrichten eingegangen waren, die von Millionenkäufen berichteten, hat ein weiterer Wal heute ebenfalls massiv $BTC gekauft. Mit Käufen von 31 Mio. US-Dollar hat der Wal eindeutig geklotzt und nicht gekleckert …

Someone just bought another $31 million worth of Bitcoin today.



While retail is scared, whales are buying pic.twitter.com/GURY3aUd0T - Vivek (@Vivek4real_) September 4, 2024

Der Bitcoin-Kurs reagiert äußerst positiv

Heute Nacht erlitt der Kurs des Bitcoins bereits einen herben Verlust, ausgelöst durch starken Verkaufsdruck. Doch seit Mittag beginnt sich der Kurs stark zu erholen. Die Treiber der Bewegung sind derzeit hauptsächlich positive fundamentale Nachrichten, wie die um die Steuersenkungen in Japan.

(Heute Nacht wurde der Bitcoin stark verkauft, aber seit Mittag steigt er wieder an - Quelle: Tradingview.com)

Es sieht also derzeit so aus, als würde der Bitcoin sich tatsächlich auf eine mittelfristige Erholung zubewegen. Die Korrektur könnte damit endgültig vorbei sein. Ein Zeitpunkt, auf den viele Anleger wohl schon sehnsüchtig warten. Auch die fundamentalen Daten werden fortlaufend besser und sprechen für eine weitere Erholung.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der Bitcoin trotz der hartnäckigen Sommerkorrektur neue Höchststände in diesem Jahr erreicht. In dieser Rallye würden wahrscheinlich auch wieder zahlreiche Meme-Coins stark ansteigen, wie etwa Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained steht knapp vor 12 Mio. US-Dollar

($PEPU erreicht mittlerweile eine Summe von fast 12 Mio. US-Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

($PEPU erreicht mittlerweile eine Summe von fast 12 Mio. US-Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Die Chain ist so effizient, dass es wahrscheinlich nicht lange dauern wird, bis andere Entwickler ihre Coins ebenfalls auf der PEPU-Blockchain launchen werden. Damit entstünde ein ganzes Ökosystem um den neuesten Pepe-Coin, was ihn und seine Anleger mit enorm hohen Renditen belohnen würde. In wenigen Stunden steht jedoch die nächste Preiserhöhung im Vorverkauf an, weshalb sich interessierte Anleger besser beeilen sollten.

Die Chain ist so effizient, dass es wahrscheinlich nicht lange dauern wird, bis andere Entwickler ihre Coins ebenfalls auf der PEPU-Blockchain launchen werden. Damit entstünde ein ganzes Ökosystem um den neuesten Pepe-Coin, was ihn und seine Anleger mit enorm hohen Renditen belohnen würde. In wenigen Stunden steht jedoch die nächste Preiserhöhung im Vorverkauf an, weshalb sich interessierte Anleger besser beeilen sollten.

