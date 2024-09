NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem düsteren September-Auftakt an den US-Börsen haben sich die Gemüter am Mittwoch beruhigt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Allerdings blieben die Anleger nach schwachen Daten vom Arbeitsmarkt skeptisch. Die Zahl der offenen Stellen war im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen.

"Die Märkte sind vielleicht nicht mehr so nervös wie vor einem Monat, aber sie suchen immer noch nach einer Bestätigung, dass sich die Wirtschaft nicht zu sehr abkühlt", sagte Chris Larkin von der Handelsplattform E-Trade, einer Tochter der Bank Morgan Stanley. Bislang hätten sie in dieser Woche noch keine Gewissheit bekommen.

Am Dienstag war es nach dem langen Wochenende und aus Sorge vor einer Abkühlung des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu einem Kursrutsch im Technologiesektor gekommen. Nun fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um 0,20 Prozent auf 18.921,40 Punkte. Am Vortag war das Börsenbarometer um mehr als 3 Prozent eingebrochen.

Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 5.520,07 Punkte nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,09 Prozent auf 40.974,97 Punkte zu./la/jha/

