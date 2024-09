Avania das weltweit führende MedTech-Unternehmen für klinische Forschung (CRO), das Produktentwicklung, Marktzugang und klinische Auftragsforschung anbietet gab heute die Ernennung von Jason Monteleone zum Präsidenten und CEO mit Wirkung zum 2. September 2024 bekannt. Monteleone tritt die Nachfolge von Sapna Hornyak an, die seit 2019 als Präsidentin und CEO tätig war. Unter Hornyaks Führung hat Avania eine starke, integrierte globale MedTech-Plattform entwickelt, die Jason Monteleone durch Wachstumsinitiativen, eine tiefere therapeutische Spezialisierung und Innovationen weiter ausbauen wird, um Avanias Position als führende MedTech-CRO zu festigen.

Jason Monteleone, newly appointed president and CEO of Avania. (Photo: Business Wire)

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen CRO, Medizintechnik und Biowissenschaften verfügt Monteleone über fundierte Kenntnisse in der Förderung von Wachstum, Innovation und operativer Exzellenz. Von 2017 bis 2021 war Monteleone CEO von Clinipace, einem globalen mittelgroßen CRO, dessen Umsatz während seiner Amtszeit um 65 stieg, bevor es im April 2021 von dMed übernommen wurde. Während seiner Tätigkeit als Chief Financial Officer bei Theorem Clinical Research, einem globalen mittelgroßen CRO mit Schwerpunkt auf pharmazeutischen und medizintechnischen Studien, verdoppelten sich Umsatz und Mitarbeiterzahl, bevor das Unternehmen im September 2015 von Chiltern International übernommen wurde. Zuletzt war Monteleone als Präsident von Ancillare tätig, einem globalen Anbieter von Hilfsmitteln und Ausrüstung für klinische Studien.

Darüber hinaus ist Monteleone Vorstandsmitglied und Prüfungsvorsitzender der Drug Information Association (DIA), des weltweit führenden multidisziplinären Mitgliederverbands der Biowissenschaften, der die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Medikamenten, Geräten und Diagnostika im Hinblick auf eine gesündere Welt fördert. Monteleone gründete Pivotal Financial Consulting und berät Investoren und Unternehmen in der klinischen Forschung bei Übernahmen, Wachstumsstrategien und Innovationen. Außerdem war er Finanzdirektor bei VIASYS Healthcare, einem börsennotierten Unternehmen für medizinische Geräte, bevor dieses von Cardinal Health übernommen und mit CareFusion fusioniert wurde.

"Ich fühle mich geehrt, zu Avania zu kommen und dieses außergewöhnliche Team in einer so spannenden Zeit in unserer Branche zu leiten", sagte Monteleone. "Avania arbeitet mit einigen der innovativsten Unternehmen der Welt in zahlreichen therapeutischen Bereichen wie Herz-Kreislauf, Neurologie, Orthopädie und Ästhetik zusammen, um nur einige zu nennen. Das Privileg, unsere Kunden bei der Entwicklung von lebensverändernden Produkten für Patienten zu unterstützen, ist der Grund, warum wir mit Leidenschaft bei der Sache sind, und treibt uns an, innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und bei jedem Projekt Spitzenleistungen zu erbringen."

Todd Pope, Vorstandsvorsitzender von Avania, fügte hinzu: "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Jason, wenn er Avania führt, um weiterhin einen positiven Einfluss auf unsere Kunden, Mitarbeiter und die MedTech-Gemeinschaft auszuüben. Das Führungsteam und der Vorstand freuen sich auf die Zukunft, wenn wir Avania an die Spitze der Innovation und der operativen Exzellenz bringen."

Edouard Pillot, Partner und Co-Leiter von Astorg Mid-Cap, dem Mehrheitsaktionär von Avania, bemerkte: "Wir freuen uns, Jason als neuen CEO von Avania begrüßen zu dürfen. Seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und operativer Exzellenz in Verbindung mit seiner Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmen machen ihn zur perfekten Führungskraft für die nächste Phase von Avania. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der CRO- und MedTech-Branche wird Jason Innovationen vorantreiben und unseren Kunden unverwechselbare Lösungen bieten. Wir freuen uns darauf, dass Avania unter seiner Führung langfristige Werte für seine Stakeholder schaffen wird."

Über Avania

Avania ist ein führendes, globales Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf das Management klinischer Studien für Medizinprodukte, IVDs, Biologika und Geräte-Wirkstoff-Kombinationen auf internationaler Ebene konzentriert. Avania unterstützt Produkte von der First-in-Human-Phase bis zur Phase nach der Markteinführung mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik voranbringen wollen, brauchen Sie Avania. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer medizinischen Technologie zu sein, von der Innovation bis zur Kommerzialisierung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.

