Einführung von Rufus in Großbritannien

Amazon hat in Großbritannien erstmals den KI-gesteuerten Einkaufsassistenten Rufus eingeführt. Der neue Chatbot wird zunächst einer ausgewählten Kundengruppe in der Amazon-App zur Verfügung gestellt und nutzt Amazons umfangreichen Produktkatalog sowie Informationen aus dem Internet, um sämtliche Einkaufsanfragen der Nutzer zu beantworten. Rufus kann bei allgemeinen Recherchen wie "Was brauche ich für Smoothies?" helfen, Produkte vergleichen und spezifische Fragen zu Einzelartikeln beantworten. Nach einer Einführung in den USA zuvor setzt Amazon nun Rufus als neuesten Schritt in der Integration von generativer KI ein, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Die Kunden können Rufus nutzen, um gezielt nach Produkten zu suchen und erhalten personalisierte Empfehlungen, zum Beispiel für Kletterausrüstung oder Haushaltsgeräte. Rufus bietet zudem die Möglichkeit, Produkte direkt miteinander zu vergleichen oder detaillierte Informationen zu speziellen Artikeln abzurufen. Indem Rufus die Produktsuche vereinfacht und präzisere Empfehlungen liefert, können Kunden ihre Kaufentscheidungen informierter und schneller treffen. Amazon plant, Rufus in den kommenden Wochen schrittweise weiteren Kunden zugänglich zu machen, wobei die Nutzer jederzeit zur traditionellen Suchfunktion zurückkehren können.

Amazon Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...