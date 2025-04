Frankfurt am Main (ots) -KI ist ein wesentlicher Treiber für die digitale Transformation unserer Gesellschaft und verändert auch die Möglichkeiten des Lehrens und Lernens massiv. Als Partner der Lehrkräfte fördern die deutschen Bildungsmedienanbieter aktiv die Vernetzung und den Wissensaustausch von Bildungspolitik, -wissenschaft, -praxis und -administration. Sie begrüßen deshalb den KI-Schwerpunkt im Hamburger Koalitionsvertrag."Wir werden verstärkt Angebote für Lehrkräfte für den Einsatz von KI-Tools zur Verfügung stellen", heißt es im rot-grünen Koalitionsvertrag in Hamburg: "KI-Systeme sind in der Lage, organisatorische Lern- und Lehrprozesse zu vereinfachen, zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Sie ermöglichen, die Unterrichtspraxis stärker auf kreative, problemlösungsorientierte und soziale Aktivitäten auszurichten und die Qualität des Lernens und Lehrens positiv zu verändern. Mit Hilfe adaptiver Lernsysteme kann KI zudem zur individuellen Förderung eingesetzt werden", schreibt die neue Landesregierung.Sicher und erfolgreich lernenDie deutschen Bildungsmedienanbieter unterstützen Lehrende und Lernende dabei, KI sicher und zuverlässig anzuwenden und die neuen technischen Möglichkeiten didaktisch nutzbar zu machen. Denn virtuelle Assistenten, Analysesoftware und generative KI machen das Lehren und Lernen noch einfacher:Viele KI-Anwendungen der Bildungsmedienverlage ermöglichen einen intelligenten Zugriff auf die vielfältigen didaktisch geprüften Materialien im Schulbuch, Serviceband und den weiteren Lehrwerksmaterialien. Lehrkräfte erhalten Anleitungen für Prompts, mit denen sie gezielt Stundenentwürfe, Prüfungsmaterialien oder Unterrichtskonzepte zusammenstellen oder neu entwickeln lassen können - passend zu ihrer Lerngruppe, ihrem Bundesland und dem Schulfach.Sprachassistenten und intelligente tutorielle Systeme begleiten Lernende beim Üben und identifizieren Lernfelder, die noch einmal vertiefend trainiert werden müssen. Durch ein individuelles Feedback und ihren spielerischen Charakter schaffen sie ein freundliches und angstfreies Lernumfeld. Sie können die Lernmotivation erhöhen und finden zum Beispiel im Bereich Mathematik oder in den Fremdsprachen Anwendung. Chat-Avatare können das freie Sprechen trainieren; passende Rechenaufgaben jedem Schüler und jeder Schülerin differenziert und adaptiv zugewiesen werden.KI kann Lehrkräfte auch bei Fragen der Organisation und Verwaltung unterstützen, zum Beispiel in Form von individuellen To-do-Listen für Klassenfahrten. Die Anwendungen der Bildungsmedienverlage helfen Lehrkräften, Ideen und Konzepte für Elternabende oder Exkursionen zu entwickeln. Generative KI macht es möglich, Elternbriefe individueller - und zum Beispiel auch in verschiedenen Fremdsprachen - zu erstellen. Dadurch wird die Lehrkraft entlastet und die Elternkommunikation gestärkt.Mehr Informationen zum Thema KI in der Schule und aktuelle Produktbeispiele finden Sie im Themendossier des Verband Bildungsmedien e. V.: https://bildungsmedien.de/unsere-aktivitaeten/ki-in-der-schuleDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6023701