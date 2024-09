Der AIM-Kongress, die weltweit führende Investitionsplattform, wird vom 7. bis 9. April 2025 in Abu Dhabi stattfinden und unter dem Motto Der AIM-Kongress, die weltweit führende Investitionsplattform, wird vom 7. bis 9. April 2025 in Abu Dhabi stattfinden und unter dem Motto "Mapping the Future of Global Investment: The New Wave of a Globalized Investment Landscape Towards a New Balanced World Structure" ("Die Zukunft globaler Investitionen: Die neue Welle einer globalisierten Investitionslandschaft Auf dem Weg zu einer neuen, ausgewogenen Weltstruktur").

HE Dr. Thani Al Zeyoudi UAE Minister of State for Foreign Trade and President of AIM Congress (Photo: AETOSWire)

Die AIM 2025 wird Branchenführer, Regierungsbeamte, politische Entscheidungsträger, führende regionale und internationale Investoren sowie prominente internationale Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Sektoren zusammenbringen. Sie wird sich mit den neuesten Trends, Entwicklungen und Möglichkeiten befassen, die die globale Investitionslandschaft prägen, und sich dabei auf die Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen und die Mobilisierung von Anstrengungen zur Entwicklung innovativer Lösungen konzentrieren, mit dem Ziel, eine florierende und nachhaltige Weltwirtschaft zu fördern.

S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der VAE und Präsident des AIM-Kongresses, betonte die Bedeutung dieses Treffens: "Der AIM-Kongress 2025 ist eine Gelegenheit, das unerschütterliche Engagement der VAE zu bekräftigen, bei der Bewältigung der drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit eine führende Rolle zu übernehmen. Während die Welt tiefgreifende wirtschaftliche Veränderungen durchläuft, wird die AIM eine entscheidende Plattform für die internationale Gemeinschaft bieten, um zusammenzukommen, innovative Investitionsstrategien zu entwickeln und einen Rahmen zu schaffen, der ein nachhaltiges und integratives Wachstum für alle gewährleistet."

Um der gestiegenen Zahl von Veranstaltungen, Aktivitäten und Ausstellern gerecht zu werden, wird die Ausstellungsfläche auf über 30.000 m2 verdoppelt. An der Veranstaltung werden mehr als 25.000 hochrangige Teilnehmer aus 180 Ländern teilnehmen, und es werden über 1.000 Redner zu mehr als 350 Podiumsdiskussionen erwartet. Um Ihr Interesse anzumelden, besuchen Sie bitte: www.aimcongress.com.

Der AIM Congress 2025 wird Veranstaltungen, Foren, Dialogsitzungen, Workshops, hochrangige Treffen, die AIM Investment Awards und die Ausstellung, einen Startup-Wettbewerb und Präsentationen länderspezifischer Investitionsmöglichkeiten umfassen. Mit zwei zusätzlichen Portfolios wird der AIM 2025 acht Schlüsselportfolios behandeln, darunter ausländische Direktinvestitionen (FDI), globaler Handel, Startups Unicorns, Städte der Zukunft, Finanzen der Zukunft, globale Produktion, digitale Wirtschaft und Unternehmer.

Dawood Al Shezawi, Vorsitzender des Organisationskomitees des AIM-Kongresses, betonte den anhaltenden Erfolg der Veranstaltung und die steigende Teilnehmerzahl und wies darauf hin, dass das Organisationskomitee bestrebt ist, eine größere und wirkungsvollere Ausgabe zu organisieren, um eine wohlhabendere und integrativere Weltwirtschaft zu gestalten.

