Kursentwicklung und Analystenerwartungen

Alphabet Inc. (GOOG) schloss den letzten Handelstag mit einem Kurs von 157,81 USD ab, was einem Rückgang von 0,5% entspricht. Diese Bewegung lag unter dem täglichen Verlust des S&P 500 von 0,16%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Dow einen Anstieg von 0,09%, während der technologiezentrierte Nasdaq um 0,3% sank. Im vergangenen Monat haben die Aktien des Unternehmens 1,2% verloren, während der Sektor für Computer und Technologie um 1,63% und der S&P 500 um 3,64% zulegen konnten. Die Investoren beobachten gespannt die bevorstehenden Quartalszahlen von Alphabet, die einen Gewinn von 1,83 USD pro Aktie und einen Umsatz von 72,79 Milliarden USD erwarten lassen. Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizieren die Konsensschätzungen einen Gewinn von 7,63 USD pro Aktie und einen Umsatz von 292,25 Milliarden USD.

Marktbedingungen und Regulierungen

Die aktuellen Schätzungen der Analysten für Alphabet Inc. zeigen eine positive Tendenz, was auf Vertrauen in die Geschäftsstrategie und die Rentabilität des Unternehmens hinweist. Alphabet wird derzeit mit einem KGV von 20,78 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 26,17 liegt, und hat ein PEG-Verhältnis von 1,18. In der Zwischenzeit plant die EU-Kommission, Feedback zu Googles Vorschlägen zur Einhaltung der Wettbewerbsregeln einzuholen, um mögliche formelle Anklagen zu vermeiden. Dieses Vorgehen könnte erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken von Alphabet und den Wettbewerb im Technologiesektor haben.

