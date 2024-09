Shitcoin-Prognose: Von 0 auf stinkreich, aber riecht er wirklich nach Erfolg?

Mit Shitcoin startet ein Memecoin, der es ernst meinen könnte, aber auch viel Humor mitbringt. Schon jetzt hat er es bei CoinMarketCap auf den zweiten Platz in die Trends geschafft. Ob es sich bei ihm nur um heiße Luft oder etwas mit Konsistenz handelt, erfahren Sie nun in der Shitcoin-Prognose!

Shitcoin-Prognose: Ein Fall für die Klospülung?

Der neue Memecoin Shitcoin wurde am 30. August erstmalig an der dezentralen Kryptobörse Raydium gelistet und konnte sich seitdem bereits prächtig entwickeln. Gerade der ironische Name und die Schwäche der meisten anderen Memetoken macht er zu seinem Markenzeichen. Möglicherweise hat ihm genau das zu seinem Erfolg verholfen.

Bereits am sechsten Tag hat er es von 0,0004588 USD bis auf 0,02197 USD geschafft, was einem beeindruckenden Kursplus von 4.689 % entspricht. Dabei gab es bisher keinen Tag, an dem der Shitcoin nicht im Plus geschlossen hat. Zudem hat er es nach so kurzer Zeit bereits auf 7.050 Tokeninhaber geschafft, was als Erfolg betrachtet werden kann.

Aber auch das Handelsvolumen konnte erst am 3. September ein neues Hoch von 5,97 Mio. USD verzeichnen, was 80,36 % über dem vorherigen Allzeithoch von 3,31 Mio. USD am 31. August lag. Zudem konnte sich das Volumen am gestrigen Tage mit 5,64 Mio. USD weiterhin auf einem hohen Niveau halten.

Bei neuen Memecoins muss man stets vorsichtig sein, da sich auch viele Betrüger unter ihnen verbergen. Laut den Angaben von DEXTools kommt der Shitcoin jedoch auf eine Bewertung von 99/99, was ihm eine höhere Sicherheitsstufe verleiht. Dennoch gibt es einige ungeklärte Punkte wie Kauf- und Verkaufssteuer und weitere potenzielle Betrugsrisiken.

Bisher zeichnet sich der Shitcoin durch einen hervorragenden Aufwärtstrend im Tageschart aus. Bei den Stundenkerzen zeigt sich hingegen ein Trendkanal, welcher mit einigen Übertreibungen gut gehalten hat. Sicherere Einstiegsniveau bieten sich am unteren Ende der Trendkanallinie, im Bereich von 0,008816 USD.

Allerdings hat sich auf dem RSI eine bärische Divergenz gebildet, welche eine mögliche Korrektur anzeigt. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 12,15 Mio. USD bietet er noch einiges an Steigerungspotenzial. Bis auf 50 Mio. USD sind noch mehr als 4x und bis 100 Mio. USD 8x möglich.

Was genau ist der Shitcoin?

Der Shitcoin gibt selbst nicht wirklich viel von sich Preis. Allerdings muss er dies auch nicht, da jeder auf dem Memecoin-Markt Shitcoins kennt und es sich daher denken kann. Er verwandelt somit den Nachteil der anderen Memetoken zu seiner Stärke und erhält auf diese Weise einen gewissen Charme.

Das Bild des bekannten Kothaufens ist so gut wie jedem bekannt, der sich etwas länger im Internet bewegt. Denn es ist der bekannte Kothaufen-Emoji mit Augen, welcher im Jahr 2010 in den Unicode-Standard aufgenommen wurde. Offiziell integriert wurde er im Jahr 2015 in Emoji Version 1.0. Er steht dabei für Humor, Ekel, Leichtigkeit und natürlich Scheiße.

Ebenfalls zu Berühmtheit hat ihm der Animationsfilm "The Emoji Movie" aus dem Jahr 2017 verholfen. In diesem wurde er von einer lebendigen und witzigen Figur repräsentiert. Ähnlich tut es nun auch Shitcoin, welcher lustige Clips von dem Haufen in den sozialen Medien wie X verbreitet.

GM SHITHEADS (say it back)



Be like your fav investor today, and buy the bloody Shit pic.twitter.com/lu4vlsGtXF - Shitcoin (@shitcoin) September 4, 2024

Auf der Website findet sich nur ein grinsender Haufen, welcher in einem Wohnzimmer sitzt und TV schaut. An den Wänden finden sich lustig Bilder von ihm, wie man die eigene Wallet mit Shitcoin beschützt oder Shitcoin erntet. Insgesamt erweckt es den Eindruck, als würde noch mehr im Bereich der Animationen zu erwarten sein.

Der Content ist passend und lustig gestaltet, was nicht von jedem Memecoin behauptet werden kann. Ebenso hat sich das Team etwas mehr Mühe als manch andere gegeben, was sich an den hochwertigen 3D-Filmen erkennen lässt. Ob dies für ein Branding ausreichen wird, muss sich noch zeigen.

Auf jeden Fall ist der Shitcoin ein markanter Memetoken, welcher Potenzial hat. Dennoch gab es schon zuvor ähnliche Versuche von anderen Entwicklern, welche sich jedoch nicht bis an die Spitze des Memecoin-Marktes hocharbeiten konnten. Mit dem neuen Shitcoin könnten die Chancen jedoch schon deutlich besser stehen. Jedoch gibt es keine Roadmap oder sonstigen Informationen über die weiteren Pläne.

Nützlicher Memecoin bietet größeres Potenzial als Shitcoin

Der Shitcoin gehört sicherlich zu einem der interessanteren Memecoins. Dennoch hat er bisher noch kein reales Geschäftsmodell vorzuweisen, wie es bei immer mehr der führenden Memetoken beobachtet wird. Da die Anleger jedoch vor allem diejenigen mit einem echten Nutzen höher bewerten, könnte es für den Shitcoin schwer werden.

Ein besonders vielseitig aufgestellter Vertreter ist Shiba Shootout, der eine digitale Erlebniswelt für die Memecoin-Community entwickelt. In dieser finden sich unterschiedlichste Angebote im Stil des Wilden Westens, der passenden für diese besondere Krypto-Nische gewählt wurde. Insgesamt sollen somit wieder Gemeinschaft, Unterhaltung und Humor fokussiert werden.

Für den Community-Aufbau gibt es unter anderem das SocialFi-Feature Lagerfeuergeschichten, welches Loyalität, Engagement, hochwertige Beiträge und mehr fördert. Ebenso werden Meme-Wettbewerbe veranstaltet, bei denen die Teilnehmer für ihre Kreativität und ihren Humor mit Kryptowährungen belohnt werden.

Ein weiterer wichtiger Bereich stellt das GameFi dar. In dieser Hinsicht sollen verschiedene Play-to-Earn-Spiele entwickelt werden. Schon jetzt gibt es Shiba Sharpshooter auf den populären App-Marktplätzen von Google und Apple zu finden. Ebenso sollen unter anderem Kartenspiele und Schatzsuchen folgen.

Shiba Shootout ist langfristig ausgerichtet und zahlt seinen Tokeninhabern ein passives Einkommen in Höhe von 873 % pro Jahr. Zu Beginn liegt die Rendite noch sehr hoch, sinkt jedoch mit der Höhe der eingezahlten $SHIBASHOOT-Coins. Das Staking läuft dabei über einen Zeitraum von 2 Jahren.

Der Vorverkauf von Shiba Shootout konnte bereits Coins für 1,08 Mio. USD verkaufen. Noch können sich Anleger die guten Bedingungen zu Beginn sichern. Allerdings wird schon in rund 4 Tagen die nächste Preiserhöhung erfolgen. So lange können die Token noch für 0,0201 USD gekauft werden.

