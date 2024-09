Mit 1 Milliarde Anfragen und Millionen von Nutzern führt You.com KI-Agenten und Multiplayer AI für Unternehmensteams ein

You.com, eine KI-unterstützte Produktivitätsengine, hat heute eine B-Finanzierungsrunde von $50 Millionen unter der Führung von Georgian, einem B2B-Investor für Unternehmen in der Wachstumsphase, bekannt gegeben. An der Runde haben sich außerdem Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA (zuvor Softbank Ventures Asia), DuckDuckGo und Day One Ventures beteiligt. Insgesamt erhält You.com Mittel in Höhe von $99 Millionen. Seit dem Start im November 2021 hat You.com 1 Milliarde Anfragen bearbeitet und wird von Millionen von aktiven Nutzern in Hedgefonds, Tech Unicorns und zahlreichen börsennotierten Unternehmen konsultiert. Sein ARR ist seit Januar 2024 um 500 gewachsen.

You.com wurde von Richard Socher, dem ehemaligen Chief Scientist bei Salesforce und dem am vierthäufigsten zitierten NLP-Forscher, und Bryan McCann, dem ehemaligen Lead AI Research Scientist bei Salesforce, gegründet. Sie haben als Erste große Sprachmodelle (Large Language Models LLMs) in Suchvorgänge eingebettet, noch vor ChatGPT. Im Jahr 2017, als sie noch bei Salesforce arbeiteten, haben sie kontextualisierte Wortvektoren erfunden, was eine der bedeutendsten Verbesserungen seit Google Search war. Ihr 2018 herausgegebenes Papier DecaNLP befasste sich erstmals mit Prompt Engineering. Die Experten erfuhren, dass es möglich ist, ein einziges Modell für mehrere Aufgaben zu trainieren, ein Meilenstein, den auch die GPT-Erfinder bei OpenAI anerkannten.

"Als wir mit You.com begannen, wollten wir für alle die Online-Journey neu erfinden. Milliarden von Fragen wurden jeden Tag zusammen mit einer Liste blauer Links beantwortet, aber unsere Nutzer wollten mehr. Wir haben You.com entwickelt, um die Produktivität zu steigern, zu neuem Denken anzuregen und ein neues Verständnis der Welt durch die Zusammenarbeit von Menschen und KI zu ermöglichen. Dank unserer KI-Agenten sind Millionen von Wissensarbeitern produktiver, sei es durch schnelle, genaue Antworten, Recherchen und Analysen, Problemlösung oder die Erstellung von Inhalten," sagte Richard Socher, Mitbegründer und CEO von You.com.

Ungenauigkeit bleibt die Herausforderung Nummer eins für die Implementierung von KI am Arbeitsplatz. Selbst Tech-Giganten kämpfen damit, wie zum Beispiel Fehler bei Produktdemonstrationen oder irreführender, KI-generierter Inhalt bei Suchergebnissen. Derzeitig sind die Vorschläge von KI oft nicht zuverlässig und Quellen werden nicht korrekt zitiert.

Socher fügte hinzu: "Es ist einfach, schnell einen Prototyp mit einem LLM zu erstellen. Aber es ist schwierig, bei einem großen Umfang Genauigkeit zu garantieren. Unser Fokus bei You.com: Wir möchten die Vertrauenswürdigkeit von LLMs verbessern. Im Dezember 2022 waren wir das erste LLM mit Internet-Zugang, das für Verbraucher aktuelle Antworten mit überprüfbaren Zitaten bereitstellte. Seitdem haben wir ein komplettes KI-Betriebssystem entwickelt, das nicht auf Modellen basiert, um möglichst umfassende und genaue Antworten zu geben."

Ab heute führt You.com Multiplayer AI mit einem Teamplan ein, wodurch eine teamorientierte Arbeitsweise möglich wird, die mehr bietet als die Adressierung von Einzelnen. You.com bietet bereits weit entwickelte eigene KI-Agenten für die Recherche und das Lösen von Problemen von Drittparteien wegen der unvergleichlichen Genauigkeit gelobt und nun können die Nutzer eigene KI-Agenten zusätzlich zu jedem KI-Modell für jede beliebige Aufgabe erstellen.

Recherche-Agent: In Minuten führt der Agent zahlreiche Suchen für nur einen Prompt aus, analysiert Dutzende von Quellen und erstellt einen umfassenden Bericht mit mehr Zitaten als alle anderen LLMs. Dabei kann der Nutzer über einen Link die Quellen überprüfen.

In Minuten führt der Agent zahlreiche Suchen für nur einen Prompt aus, analysiert Dutzende von Quellen und erstellt einen umfassenden Bericht mit mehr Zitaten als alle anderen LLMs. Dabei kann der Nutzer über einen Link die Quellen überprüfen. Genius Agent: Löst komplexe Probleme mit einem gängigen sprachlichen Prompt. Der Nutzer erklärt in natürlicher Sprache, was er erreichen möchte und der Agent nutzt Python-Codes und die Chain-of-Thought-Methode, um das Problem genau zu lösen.

Löst komplexe Probleme mit einem gängigen sprachlichen Prompt. Der Nutzer erklärt in natürlicher Sprache, was er erreichen möchte und der Agent nutzt Python-Codes und die Chain-of-Thought-Methode, um das Problem genau zu lösen. Benutzerdefinierter Agent: Ein Benutzerdefinierter Agent für alle Aufgaben, die mithilfe von Modellen gelöst werden, wie OpenAI, Anthropic, Meta, Google und weitere. Zum Beispiel kann ein Marketingteam die KI so trainieren, dass sie der Voice einer Marke und deren Stil folgt. Dann kann das Team mit dem KI-Agenten zusammenarbeiten, ohne jedes Mal manuell einen Prompt einzugeben. Darüber hinaus können die Mitarbeiter ihren Benutzerdefinierten Agenten mit Kollegen teilen, wodurch Konsistenz und schlanke Arbeitsabläufe garantiert sind.

Durch die Multiplayer-Methode sind Teams in der Lage, Benutzerdefinierte Agenten zu erstellen, zu teilen und zu entdecken, Chats auszutauschen, unbegrenzt auf Dateien zuzugreifen ohne sich über die Aufbewahrung von Daten Sorgen zu machen und vieles mehr. Unternehmen können auch APIs von You.com nutzen, um ihre Produkte mit KI zu erweitern oder mit Informationen aus dem Web.

"Bei Georgian hat unser Investmentteam die Zeitersparnis ausprobiert, die You.com bei unseren täglichen ausgedehnten Marktrecherchen und Zusammenfassungen erbringt und wir waren besonders beeindruckt von den Fähigkeiten von You.com's 'Research Agent,'" sagte Margaret Wu, Lead Investor bei Georgian. "Als das AI Lab von Georgian die technischen Eigenschaften hinter der KI-Produktivität der Produktivitätsengine von You.com erforschte, erkannten wir das B2B-Potenzial. Wir glauben, dass die herausragenden Talente und das technische Fachwissen von You.com dem Unternehmen langfristig einen Vorsprung im Wettbewerb in diesem dynamischen Markt garantieren werden."

Durch Gespräche mit Pionieren hat You.com die Verbreitung von KI als eine Herausforderung ausgemacht, denn viele bezahlen mehr als $1.000 pro Jahr für mehrere Abos für verschiedene Modelle. Unternehmen benötigen Unterstützung, um mit der schnellen Entwicklung bei LLMs Schritt zu halten. Denn es werden schnell bessere Modelle eingeführt. So steigt der Bedarf an einer einzigen umfassenden KI-Plattform, um die Nutzer zu schützen. You.com bietet Zugang zu den neuesten, leistungsstärksten LLMs, die dank Live-Webzugang eine einzigartige Genauigkeit bieten. Die Anfrage eines Nutzers wird automatisch an das am besten geeignete Modell weitergeleitet.

You.com bietet ab $25/Monat pro Sitz bei jährlicher Abrechnung Site-Lizenzen für Teams und Unternehmen. Besuchen Sie Enterprise Site Lizenzen oder nehmen Sie Zugriff auf deren APIs, wo Sie mehr Informationen finden.

Über You.com:

You.com ist eine KI für Zusammenarbeit für Sie, Ihr Team und Ihr Unternehmen. You.com AI Agents maximiert die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherchen und Analysen, Lösung komplexer Probleme, die Erstellung von Inhalten und vielem mehr. Die APIs des Unternehmens und dessen End-to-End-Lösungen steigern den Umsatz, weil sie die KI-Grundlage für die Produkte und Dienstleistungen legen. You.com wurde von den führenden KI-Wissenschaftlern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat nun $99 Millionen von Investoren erhalten, darunter Marc Benioff's Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian Ventures, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo, Untapped Ventures und sonstige.

Über Georgian:

Georgian investiert in B2B-Software-Unternehmen, die schnell wachsen und wir möchten deren Entwicklung beschleunigen. Unser Ziel ist es, führende Softwareunternehmen dieser Kategorie auszumachen und zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf Applied AI, Conversational AI, Trust and Product-Led Purpose liegt. Georgian hat seinen Hauptsitz in Toronto. Wir bringen Investoren mit Experten für Machine Learning, Software-Unternehmer und erfahrenen Praktikern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, am 31. Dezember 2023 belief sich der AUM auf US$5,6 Milliarden. Besuchen Sie: www.georgian.io Dort finden Sie mehr Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904358660/de/

Contacts:

Medienkontakt

press@you.com