Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:00 Uhr, Schweiz: SFS, Investor Day 12:00 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Kapitalmarkttag Deutschland: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag Deutschland: Handelblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main U.a. mit Bundesfinanzminister Lindner USA: Broadcom, Q3-Zahlen Schweden: Volvo Cars AB, Kapitalmarkttag USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Sartorius, Novartis, Philips, Evotec