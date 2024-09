Nach dem Erwirken eines wichtigen Urteilsspruchs in einem Vertragsverletzungsverfahren in Höhe von 330 Millionen US-Dollar durch das georgische Gericht erster Instanz gegen Adjarabet und Spribe OÜ und als Reaktion auf die von den Beklagten in den Medien veröffentlichten Erklärungen erklärt Nikoloz Gogilidze, Managing Partner der Anwaltskanzlei Mikadze Gegetchkori Taktakishvili LLC, die Aviator LLC vertritt, dass die Marke Aviator (der Name und das Logo) 2016-2017 von dem georgischen Geschäftsmann Teimuraz Ugulava geschaffen wurde.

Left image: Original logo owned by Aviator LLC, used illegally in Georgia by Adjarabet and Spribe OÜ until January 2024. Right image: Modified logo used internationally by Spribe OÜ, invalidated by Aviator LLC in Georgia. (Graphic: Business Wire)

Herr Gogilidze geht näher auf die Geschichte der Eigentumsverhältnisse der Marke ein, wie sie in den Schriftsätzen vor Gericht dargelegt wurde:

Die Marke "Aviator" wurde im Jahr 2018 ordnungsgemäß bei der georgischen staatlichen Markenagentur (Sakpatenti; www.sakpatenti.gov.ge/en) von City Loft LLC, einem Unternehmen, das sich im alleinigen Besitz von Teimuraz Ugulava befindet, registriert. 2018 war Herr Ugulava Eigentümer von zwei Glücksspielunternehmen, dem Landkasino Aviator und der Online-Plattform Adjarabet. Das Design des Aviator-Logos wurde ursprünglich für das Landkasino Aviator genutzt. Zeitgleich brachte Adjarabet, das ebenfalls Ugulava gehörte, in Zusammenarbeit mit Spribe OÜ das Crash-Spiel Aviator auf den Markt. Die Entwicklung des Spiels wurde von Adjarabet finanziert (während es sich noch im Besitz von Termuraz Ugulava befand), und City Loft erteilte Adjarabet lediglich die Genehmigung, dasselbe Aviator-Logo und dasselbe Flugzeugbild zu verwenden.akpatenti;

Gogilidze gibt an, dass das Spiel "Aviator Crash" im Januar 2019 im Adjarabet Online-Casino eingeführt wurde, als das Unternehmen sich noch zu 100 im Besitz von Teimuraz Ugulava befand. Kurz nach Veröffentlichung des Spiels wurde Adjarabet an Flutter Entertainment Plc verkauft. In keiner der mit Flutter getroffenen Vereinbarungen wurden Rechte an den Aviator-Marken eingeräumt. Zudem enthielt die Vereinbarung eine Liste der Marken, die infolge des Anteilsverkaufs an den Käufer übertragen wurden, darunter die Marke "Adjarabet", die ebenfalls bei der staatlichen Markenagentur eingetragen war, nicht jedoch die Marke "Aviator".

Spribe OÜ und Adjarabet verwendeten das Logo weiterhin für das Spiel auf der Adjarabet-Plattform sowohl auf dem georgischen als auch auf dem armenischen Markt bis Januar 2024.

Gogilidze sagt, dass als Spribe OÜ beschloss, das Spiel außerhalb Georgiens zu vermarkten, das Logo bewußt leicht verändert wurde und das veränderte Logo weiterhin außerhalb Georgiens verwendet wurde. Parallel dazu beantragte Spribe OÜ 2022 die Registrierung des veränderten Logos in Georgien und 2023 in der Europäischen Union.

Wie in den Gerichtsakten detailliert dargelegt, ging im Jahr 2022 das gesamte geistige Eigentum im Zusammenhang mit der Marke Aviator und dem Flugzeugbild von City Loft auf Aviator LLC über, ein Gaming-Unternehmen, das im Bereich der Spielbanken in Georgia tätig ist. Zum Schutz seiner geistigen Eigentumsrechte reichte Aviator LLC bei den georgischen Gerichten eine Nichtigkeitsklage ein, unter anderem gegen Spribe OÜ.

Weitere Informationen und Medienanfragen richten Sie bitte an die Vertreter von Aviator LLC unter info.aviator@mikadze.ge.

