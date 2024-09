© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktie von Rheinmetall hatte in den vergangenen Tagen mit Kursverlusten zu kämpfen und das trotz eines neuen Kaufsignals. Wie es nun weitergehen könnte.Mit einem Plus von 82,4 Prozent ist die Aktie von Rheinmetall die nach Siemens Energy, die sich seit dem Jahreswechsel um etwa 114 Prozent verteuern konnte, in diesem Jahr zweiterfolgreichste im deutschen Leitindex DAX. Ungeachtet dieses beeindruckenden Performanceerfolgs dürfte der Kursverlauf der vergangenen Monate die Nerven vieler Anleger auf eine harte Probe gestellt haben, denn lange dominierte eine Abwärtskonsolidierung den Chart der Aktie. War dieses Allzeithoch am Ende nichts wert? Diese Ausgangslage hat sich mit dem vor wenigen …